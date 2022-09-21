鹽一市場打開屋頂亮起來　陳其邁：市場文化新生命

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁今出席修繕完工記者會時感性表示，菜市場除了賣商品還有濃濃的人情味，也因此對市府來說市場再生最大的意義是要保留它原本的功能，每個人在此都可以找到老朋友與過去的記憶與感情。特別是高雄在邁向現代化城市的同時，也要兼顧過去，站在過往的基礎往前走，才能讓高雄成為偉大的城市不忘落實對人性的關懷，這也是高雄規劃市場再生有別其他縣市的特色。
陳其邁表示，他上任後市府總計花了2.4億元修繕44處市場，爭取編列的經費較之前倍增，未來還有27處陸續要改善。今天鹽一修繕完工是新的開始，藉由舊市場引入新的力量，給予市場新生命，融合歷史的感情、共同的記憶與新的文化，讓市場恢復舊有的繁榮，可說是高雄市場文化的新典範，很感謝各單位及年輕人的投入，讓高雄更精采、更溫暖。
經發局長廖泰翔也在記者會上說明並導覽本次修繕幾處亮點，首先是採「半半施工」維持既有攤商能維持正常營業前提下，分期拆除多年來不同時期使用者加設的天花板與繁複層架，讓最原始也最具特色的木構屋頂及挑高「半樓仔」形式重現，同時保留可活用的原始桁架結構及樑柱，增添新木料完善整體屋體結構，加強支撐以利安全穩固。
廖泰翔說明，打開屋頂呈現全新開闊空間感後，建築整修團隊也根據現場日照及環境條件，透過電腦軟體模擬找出最適方案，在屋頂開設天窗引入自然光，大幅改善過往市場未開燈就顯得昏暗狀況，也避免日照直射影響攤商，同時因應青銀共市營業時間將延長至夜間需求，另使用舊木料特製再造燈具，彰顯市場今昔相互映照的歷史傳承意涵。
木建築專家、陳啟仁教授應邀致詞則透露，109年11月與市長走訪鹽一市場，當時市長就發現重點，指示要打開最具歷史特色的山形木構屋頂，透過屋頂改造引入光線氛圍，凸顯空間的質感，才能造就今日改造成果。他強調，鹽一市場位在大溝頂中心點，市場改造就像是改造整個鹽埕區，空間亮起來就像是看到鹽埕的希望，點亮動能開始放射狀擴散，將改造未來鹽埕區繁華與發展。
高雄市公有市場聯合自治總會理事長李國祥除感謝市府團隊，也說鹽一市場原本將沒落，在經發局帶領下打開屋頂，還根據日照角度不同設計屋頂開窗，讓他很感動。大高雄市觀光商圈總會總會長王文雄則說，在鹽一市場感受到市長改造重點市場及引進年輕人進入經營的用心，尤其保留市場舊有建物真的很好，而年輕人進駐讓哈瑪星及鹽埕商圈風華再現，確實展現不同風貌。
今記者會上引入11個青年攤商的參捌地方生活團隊，也介紹將進駐的攤商營業內容，涵蓋異國與傳統美食、創作料理、手作花藝、攝影古物等多元化營業內容，市長陳其邁會後也逐攤走訪，與新舊攤商互動話家常，同時稱許此次特別規劃、市場內首創的「共域區」，未來將作為市場攤商與民眾的交流空間，亦可作為用餐區。
為迎接鹽一市場修繕完工、新攤商進駐展開青銀共市的市場營業新模式，廖泰翔特別說明經發局與中華文化總會、國家發展委員會合作，將台灣設計展「台灣設計設計台灣」概念延伸至鹽一市場所在的鹽埕舊街區，擴大辦理「埕市鹽遊會」，規劃「鹽埕好故事、高音埔記號及埕市記憶儲存點」三大活動，透過街區特色導覽、三大舞台音樂演出及街區遊戲探索等規劃並融入雙語元素，吸引民眾走進鹽埕，認識地方文化及活絡商業。
經發局表示，「埕市鹽遊會」預計9月24日活動起跑，相關活動將持續至11月13日，詳情請至經發局臉書或文總臉書、台灣設計展官網查詢。