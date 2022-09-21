響應「零碳單車通勤日」　 台中環保局送咖啡、紀念口罩

響應明天（22日）「國際無車日」，台中市環保局即日起至10月31日，在６個捷運站及台中火車站，舉辦７場「零碳單車通勤日」活動。民眾只要在每週四上午7時至9時，下午4時至6時，騎單車到活動地點，並完成指令，即可獲贈超商咖啡兌換券及紀念口罩，歡迎民眾響應參與，為維護空氣品質盡一份力。





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由環保局舉辦的「零碳單車通勤」活動，首場已於9月15日在捷運市政府站登場，當天吸引200多人參與，大家共同比出ｏｋ手勢，響應無車日減碳行動。接著於9月22日台中火車站、9月29日捷運中清站、10月6日捷運大慶站、10月13日太原火車站、10月20日捷運市政府站、10月27日台中火車站辦理，民眾於提定時間內騎單車到現場，即可獲贈超商咖啡兌換券及紀念口罩，當日與活動背板合影者，還可額外獲得精美禮品，每人每日限領1次，發完為止。





▲響應「國際無車日」，明天在指定時間騎單車到台中火車站，並完成指定，可獲贈咖啡兌換券及紀念無車日口罩。（圖／環保局提供）

環保局長陳宏益表示，依據環保署空氣污染排放清冊（TEDS11.1）資料顯示，台中市移動源污染源的PM 2.5 排放量，年達1,816.77百萬公噸，占整體排放量的37.4%，為大宗污染源，伴隨汽機車輛數持續增加趨勢，市府已積極推廣低污染交通運具，包含捷運、公車電動化、大眾運輸、iBike等，並持續推廣老舊機車汰換電動車補助，以及電動車充電站設置補助等方案，以建立低碳運輸友善環境。





陳宏益表示，此次活動除響應9月22日國際無車日，更重要的是希望透過多元化宣導活動，鼓勵民眾多利用綠色運具，實踐低碳生活，期待市民一同以具體行動，守護台中市空氣品質，攜手將台中打造為低碳、宜居的城市。



