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快訊／ 吳姍儒曬「超音波」動態圖！樂喊：小姐姐懷孕啦

▲吳姍儒今（21日）晚宣布懷孕的好消息，眾人紛紛獻上祝福。（圖／翻攝自Sandy IG）
▲吳姍儒今（21日）晚宣布懷孕的好消息，眾人紛紛獻上祝福。（圖／翻攝自Sandy IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-21 20:30:342022-09-21 20:55:59

吳宗憲女兒Sandy吳姍儒，今年農曆年前宣布嫁給交往5年的男友，小倆口也時不時在社群平台上放閃。今（21）日晚間，Sandy突然曬出和老公的合照，和一部超音波的動態照，好消息曝光後，大家紛紛獻上祝賀。

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▲吳珊儒和大家分享超音波動態照，和大家分享喜訊。（圖／翻攝自Sandy IG）
▲吳姍儒和大家分享超音波動態照，和大家分享喜訊。（圖／翻攝自Sandy IG）
吳姍儒分享，懷孕的消息對他們小倆口來說，「一半計畫，一半驚喜之中，我們懷裡藏著需要時間適應和培養的新生，王先生和我小心翼翼地孵著，一個寶寶。」同時也感謝身邊的人，「感謝身邊沒有給我任何規範與壓力的人，我相信快樂放鬆是最幸福的養分，也相信有祝福就已經非常非常充足了。」

她強調，未來會一切盡力而為，量力而為，也為全天下的父母、孩子們祝福，「願全世界的嬰孩都健康幸福，祝全世界的父母都滿有智慧。生命，是可以很美好的」，最後更興奮嗨喊，「市中心無知的小姐姐懷孕啦。今天要聽：魏如萱的兒歌。」（編輯：詹鎰睿）

對此，吳姍儒的經紀人向《NOWnews今日新聞》回應：「謝謝大家祝福Sandy，她想說的都在文字裡了。」

稍早，吳宗憲也向《NOWnews今日新聞》表示，「恭喜恭喜，我也是下午才知道的，不管是公的母的，我通通非常非常的開心，明年二月三月，我就陸陸續續來了兩個可愛的孫子或者孫女兒，很開心。」一字一句都藏不住喜悅，對於女兒的好消息十分開心。


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