想先逃！蒲亭宣布部分動員令 自俄起飛的單程航班秒售罄
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今發表全國性演說，宣布即日起俄羅斯將部分動員再徵召30萬人，投入對烏克蘭的軍事行動。消息傳出後，外界認為這是克里姆林宮戰事升級的號角，外媒指出當天由俄羅斯飛往其他大城市的單程機票也在蒲亭發表完演說後瞬間售罄。
蒲亭原訂於20日對全國進行演說，不過疑似因為健康狀況而延遲至今日，分析家表示愈晚宣布就代表蒲亭要傳達的訊息愈加嚴肅，而在蒲亭宣布部分動員後，俄羅斯國防部長也公布了徵召入伍的部分條件，例如必須得服過兵役、有過相關軍事經驗者才會受徵召；不過根據俄國獨立媒體《Mediazona》、《Verstka》與《路透社》報導指出，就在蒲亭演講完後不到一個小時內，從俄羅斯出發直飛的機票遭民眾搶購一空。
由於俄烏戰爭開打超過200天，各國對俄羅斯祭出限飛、禁飛令，如今包含直飛土耳其第一大城伊斯坦堡、喬治亞共和國首都提比里斯，以及亞美尼亞首都葉里溫（Yerevan）的單程機票也在瞬間售罄，民眾「出逃」意願表露無遺。
不過根據俄羅斯國會下議院「杜馬」在昨（20）日三讀通過刑法修正案中，俄羅斯刑法法典將引入「戒嚴」、「動員」、「武裝衝突」等概念，這些法律詞條料將被用來加重刑事判決結果，例如修訂法案中提到若在動員、戒嚴期間，涉及暴力抵抗兵役或是違反官方軍事命令者，最高可判處15年監禁；惟新法仍須交由總統蒲亭簽署並頒布後方能生效，今日蒲亭頒布的只有部分動員令，關於刑法修正案通過的消息尚未公布。