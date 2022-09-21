勞動部9/24新營徵才 95%免經驗 逾7成薪3萬以上

勞動部雲嘉南分署新營就業中心將在9月24日(周六)於新營高工禮堂舉辦徵才活動，邀集18家優質廠商，提供超過530個在地工作機會，不僅95%職缺免相關工作經驗，更有逾75%薪資待遇30K以上，其中官田鋼鐵公司祭出月薪60K起徵求專業技師人才，歡迎待業或有轉職需求的青年及民眾把握機會踴躍參加。





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▲徵才現場有專人協助填寫求職資料（圖／雲嘉南分署提供）

雲嘉南分署長程泰運表示，因應在地產業缺工及民眾就業需求，本次徵才活動特邀集榮剛材料科技、光宇應用材料、榮眾科技、官田鋼鐵、全家便利商店及華新麗華等共18家廠商，開發逾530個工作機會，產業面向多元包括傳統製造業、鋼材製造業、生技化學業及批發零售業等，其中95%職缺免相關工作經驗，更有逾75%薪酬待遇30K以上，鼓勵應屆畢業青年及民眾參與實體徵才活動，和廠商面對面加速成功錄取機會。











程泰運指出，本次徵才活動有許多在地廠商祭出高薪尋找人才，如榮剛材料科技公司祭出月薪最高60K要找設備值班工程師、研發工程師及國外業務管理師，易昇鋼鐵公司也開出月薪最高61K尋求電修、機修助理工程師，其中官田鋼鐵公司更是開出月薪60K起徵求專業技師人才。











為協助二度就業婦女重返職場，降低求職時的托育問題，本場次徵才特別邀請南瀛親子館設置「托兒專區」，提供說故事、繪圖、堆積木等多項幼童托兒服務，讓想要重返職場的求職者安心托育、放心求職；另針對銀髮求職者，亦設立「銀視力輔具專區」，提供銀髮求職者改善視力的相關體驗輔具，打造友善中高齡的勞動環境，協助中高齡求職者續留職場。











當天現場除徵才活動及貼心專區外，也規劃心理測驗、履歷健檢等專區服務求職民眾，且為鼓勵民眾踴躍求職，活動現場特別備有早鳥禮贈送及「虎哩幸福」集點活動，只要民眾當日求職2家(含)以上廠商並參與現場體驗服務就能累積點數，集滿5點即可更兌換精美小禮物，活動詳情及職缺可洽新營就業中心或上雲嘉南分署官網查詢。



