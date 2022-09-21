巷仔內／道歉又落淚　高虹安能挽救已失焦的博士論文案？

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就是這一段看似在影射抨擊前新竹市長林智堅的話語，給了高虹安的對手有了轉移焦點的機會。簡而言之，高虹安描述自己「北一女、師大、台大」等學歷頭銜，不需要像林智堅一樣「中華大學夜間部畢業，才需要去洗台大碩士這個學歷。」但因這段話從頭到尾都未提到「林智堅」三個字，也讓外界得以解讀：對於近乎是「學霸」的高虹安來說，中華大學夜間部後就讀台大，就一定是學歷灌水、在洗學歷？
也就在這個瞬間，高虹安的博士論文究竟有沒有抄襲，或者高虹安本人提出的證據是否明確、正當，頓時變得不是那麼重要了，輿論焦點除了討論「到底什麼是斐陶斐」，也在於「身為『學霸』的高虹安，竟也有學歷迷思，會歧視學歷較低的人」。
眼見論文議題失焦，網路上罵聲四起，高虹安不得不親自錄製影片，趕緊向中華大學以及各界致歉，甚至在網路節目的專訪直播中當場落淚哭泣，表達自己的委屈，更一度離席、平復情緒。
又是低頭道歉、又是落淚示弱，即使與原有的人設相違背，高虹安仍積極為失焦的論文案設下停損點，原因不外乎想繼續維持自己在新竹市長選戰中的領先地位。距離投票日僅剩約2個月時間，選戰來到關鍵深水區，大家比的是「不要失分」，任何一舉一動恐怕都有可能影響到投票結果。好不容易高虹安跑在前頭，可惜在這一關上不小心自踩地雷。
回過頭來看，不難理解高虹安想藉由論文案持續拉開與藍綠參選人的差距，記者會上的強悍態度也與過去在立法院質詢的風格相同，想營造出「面對抹黑絕不低頭」的形象。只是，意外扯出「戰學歷」爭議的案外案，讓她不得不放下身段道歉，甚至在專訪節目中淚灑現場，與原有的人設大相徑庭。能否有效拉回焦點還不得而知，但對於劍指新竹市長的高虹安來說，僅是在選戰期間面對外界的抨擊，就委屈到流下眼淚，無論淚水的真偽，恐怕抗壓性已經在民眾心中打上問號。
而高虹安在道歉聲明中指她「用詞不精確」，將會虛心檢討改進。只是已有不少人質疑，高虹安記者會上說的那些「歧視學歷」言論，是在情緒激動的時候講出來的，恐怕才是真心話。既然高虹安有志於市政領導人的大位，對於百工百業，以及各階層的市井小民，就該抱持相同平等的眼光看待，若真有一絲菁英傲慢的心態，怎能體恤社會底層之苦？
就算道歉、落淚，就算自認委屈，高虹安終究還是要拿出具體行動來說服選民，她未來能一視同仁地對待所有階層。畢竟要當一個好市長，不只是「學霸」就已足夠，除了有能力、會做事，更要有一顆平等愛民的心。