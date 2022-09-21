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中職／Goodwin加入卻沒「WIN」　慶baby回神送龍將8連敗

▲富邦悍將投手江少慶。（圖／記者葉政勳攝）
▲富邦悍將投手江少慶。（圖／記者葉政勳攝）

記者簡名杉/新北報導

2022-09-21 21:40:34

味全龍戰績陷入本季最長的7連敗低谷，今晚到新莊棒球場續戰富邦悍將，希望陣中的今日壽星拿莫‧伊漾能帶來止敗好運氣，可惜今晚悍將先發「慶baby」江少慶的靈氣更強，大回神主投7局僅失2分，悍將打線也大爆發相挺，再加上龍隊今晚發生多達4次失誤，終場悍將以9比2大勝味全龍，讓龍隊連吞8場比賽敗仗，洋砲Goodwin加入後都還不知道「WIN」的滋味。

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龍隊今晚推出王牌洋投布里悍先發登板，卻在首局面對悍將前4位打者，就被打出3支安打加上一次觸身球保送，包含一、二、三壘安打各一支，以及味全龍隊發生的傳球失誤，第一局就狂攻3分，第二局再用連續安打攻勢再補1分，前兩局悍將就取得4比0領先。


3、4兩局安然度過後，5局下今晚殺紅眼的悍將又發起攻勢，首棒打者于森旭打出投手附近的內野滾地球，龍隊投手布里悍要處理時卻煮了一鍋大粥，直接把球傳到右外野，讓于森旭靠著一顆內野滾地球就跑上三壘，隨後趁王勝偉的高飛犧牲打跑回本壘得分。


6局下悍將乘勝追擊，首棒高國麟轟出一支飛過球場的超大支全壘打，同時也是本季第3轟，已經6比0領先的悍將，追加3支安打及龍隊內野再次發生失誤，6局打完悍將取得8比0大幅領先。


雖然龍隊在7局上靠著李凱威賽季第2轟追回2分，但8局下半悍將「辛拉麵」辛元旭再將球扛出左外野全壘打牆，也熄滅了龍隊的反撲氣燄。


今晚「慶baby」江少慶主投7局只被打4支安打失2分，繳出本季第7場「優質先發」，同時也送出賽季新高的8次三振，K的龍隊打者滿頭包，順利拿下第4勝，也是本場比賽的單場最有價值球員。


而今晚龍隊先發洋投布里悍則是被悍將打線打得「咪咪冒冒」，5.1局被打出中職生涯新高的10支安打，單場失8分、6分自責分也雙雙改寫生涯最差紀錄，最後也吞下本季第8敗，已經連6場先發出賽都拿不到勝投。

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