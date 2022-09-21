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Ionex 光陽電動車推 S7R 性能升級 IPU 方案，限購車主免費、現有車主採半價實施

▲ Ionex 光陽電動車推 S7R 性能升級 IPU 方案，限購車主免費、現有車主採半價實施
▲ Ionex 光陽電動車推 S7R 性能升級 IPU 方案，限購車主免費、現有車主採半價實施

2GameSome - 有車賞

2022-09-21 21:55:00

Ionex光陽電動車繼日前推出引起市場熱烈反應的Ionex i-One (都會版) 33,300元及Ionex S7 (Keyless版) 55,500元的雙款優惠價後，消費者更期待Ionex旗艦車款S7R的專屬活動到來，始終以「最得我心」作為品牌精神的KYMCO，自然聽到了消費者的聲音，特別針對擁有極致性能的S7R城市鋼砲電動機車推出上市以來首次的性能升級方案IPU (Ionex Performance Upgrade)！目標超越消費者對S7R在各種使用場景中的騎乘期待，KYMCO讓騎士擁有明顯的性能提升絕佳感受，針對S7R的起步、行進超車、中高速加速等騎乘性能給予進一步調校，完全釋放S7R的強大動能表現，方案活動期間內，無論是全新入主車主、或是現有車主們皆能透過「IPU」方案性能升級，即刻體驗性能提升的騎乘樂趣！

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旗艦級城市鋼砲電車S7R領先搭載「IPU」性能升級強勢攻頂

Ionex S7R搭配市場首創ETS兩檔自動變速系統，是兼具最高極速與最強加速的城市鋼砲電動機車。光陽具有豐富的大型重機設計經驗，在S7R上導入具有最佳冷卻效率的導流散熱結構，讓S7R的動力系統擁有能夠發揮最高能源效率的運作空間。Ionex S7R 優異的冷卻導流散熱架構藉由車輛行進中的空氣流動，於車輛前下方設計導流罩，將冷空氣強制導引進入專利設計導管，直接對馬達進行散熱；馬達散熱鰭片設計使散熱面積得以最大化，並具有導流作用將熱氣導向車體後方，達到最佳散熱效果，避免溫度過高導致性能下降。而透過獨特的專利進氣口與導流板分流設計，能將冷空氣強制導引進入優化的控制器散熱鰭片，快速的將控制器熱量帶走，同時將熱氣導流至車體外部，達到最佳的散熱效果；所搭載的7.2KW電動馬達與兩顆Ionex高效電池的發揮下，以0-50km/h加速僅需3.5秒的超強實力，不僅完美演繹城市鋼砲角色，更成為熱愛騎乘樂趣的騎士們入主電車的購車首選。

為持續追求S7R電車旗艦的極致性能，超越消費者對S7R在各種使用場景中的騎乘期待，此次全新推出的Ionex性能升級IPU (Ionex Performance Upgrade) 方案，透過軟體升級動作，將S7R潛藏的強大動能完全釋放，從馬力到扭力的全面升級，無論是綠燈起步、行進中加速、雙載騎乘、山路挑戰、賽道競速等過程一氣呵成，讓S7R再次制霸同級，以台灣性能最強大的白牌電動機車滿足一馬當先、永保領先的熱血買家期待！

光陽在 Ionex 光陽電動車 S7R 導入具有最佳冷卻效率的導流散熱結構，能將冷空氣強制導入專利設計導管及控制器散熱鰭片，同時將熱氣導流至車體外部，避免溫度過高導致性能下降，提供車主最佳的騎乘體驗。
光陽在 Ionex 光陽電動車 S7R 導入具有最佳冷卻效率的導流散熱結構，能將冷空氣強制導入專利設計導管及控制器散熱鰭片，同時將熱氣導流至車體外部，避免溫度過高導致性能下降，提供車主最佳的騎乘體驗。
即刻入主S7R免費享受價值3,000元「IPU」性能升級 現有車主折扣1,500元同享升等優惠

即日起至10月31日活動期間，於Ionex專賣門市購買S7R (不限換電版或充電版) 「新車主」享有免費 (價值$3,000元) Ionex性能升級IPU方案，同時可獲得保養兌換券 (價值$5,000元)、30期0利率的分期購車方案，還可同步帶走Ionex專屬保冷袋 (價值$599元) 與Ionex特製黑蝠掛架 (價值$1,390元)，為全民推廣油轉電，S7R換電版車主額外享有年底前免費799與尊榮換電專人送電雙重資費優惠；S7R充電版車主則可享有首年免月租的資費優惠。

光陽也特別嘉惠「現有S7R車主」，讓IPU為愛車性能登峰造極，於9月28日至10月31日活動期間前往Ionex專賣門市申辦IPU方案，特別給予車主IPU半價優惠 (1,500元)，30分鐘以內就可於門市完成升級過程，立刻感受S7R愛車超狂快感，更熱血的騎乘樂趣！

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