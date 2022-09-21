面對嚴峻考驗也無畏懼 ─ Suzuki S-Cross Allgrip試駕

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雖然Suzuki將新S-Cross欲定位成SUV，但其實它的車身尺寸與前代SX4幾乎是一模一樣，為4,305x1,785x1,585mm，只有車長與車高各多了5mm，所以與目前主流的中型SUV還是有些差距，同時又比多數小型CUV，來的大一些，所以嚴格來說它還是如同SX4，不在主流級距範圍內的跨級距跨界車款。
雖然新S-Cross在車身尺碼上幾乎相同，但全新造型還是讓它給人煥然一新的感覺，全新的多邊形水箱護罩，採鋼琴烤漆處哩，搭配兩道鍍鉻飾條貫穿兩側頭燈，再配上序列式鑽型LED，以及較為方正化的線條，顯得更為大氣成熟，車尾貫穿兩側的ㄇ字型尾燈組，同樣以序列式鑽型設計與車頭燈相互呼應，車尾輪廓則有些大眾臉，與某些CUV頗為相像，有些熟悉感；整體外形較前代的單調感進化不少，但在路上的辨識度似乎不特別高，頗為適合不喜歡招搖的低調人士駕駛。
進入車內，全新的中控台設計，多了刀刃狀的線條增添層次感，中央配置9吋觸控式液晶螢幕，配上全新的操作介面，使用邏輯與選單分層完全更新，使用上比前代的車載系統來得更為簡單好用，功能切換也流暢許多，是最讓人印象深刻的改變；此外，新S-Cross也配置了大面積的全景式天窗，開啟後，可大幅增進車內的明亮感。不過稍微有點可惜的是，若細看車內配置，包括空調界面、儀錶板與方向盤等都與前代相同，不影響使用便利性，但就少了一點新意。
新S-Cross軸距與SX4同為2,600mm，空間表現上，縱向空間大致就與一般的中型車款相當，日常使用、乘坐都還算充裕，頭部空間也在水準之內，後座椅背增加傾斜角度可調功能，增加了後座乘坐舒適性，而且車輛行駛過程中，不錯的行路質感，不會有擾人的彈跳或碎震感，後座的乘坐舒適性值得嘉許；至於行李廂容積基本有440L，並可 6:4 分離式後座椅，變化出最大 1230L 載物空間，已相當夠用。
新S-Cross改款最大的變革，就是跟隨其他家族兄弟腳步，換上了輕油電動力系統，搭載與Vitara、Swift Sport相同的1.4升Boosterjet 渦輪增壓引擎，輔以 48V 輕油電科技，可輸出 129.2ps 最大馬力與23.9kgm最大扭力，電力馬達部分可另有10kW與53Nm的動力輔助，在電力充足下，全力加速時能給予動能輔助；基本上新S-Cross開起來的感覺跟Vitara非常像，加速輕盈，車身動態很容易掌握。
底盤設定也有一定的韌性，不過比Vitara要來得偏向舒適一些，過彎側傾略明顯一些，但也不至於到軟腳晃動，懸吊支撐性仍足夠，整體表現算是中規中矩，維持Suzuki一貫好上手的特性。而本次試駕的車型為Allgrip四驅版本，配有Allgrip 適時智慧型四輪傳動系統，具備AUTO、SPORT、 SNOW 、LOCK 四種模式，這套系統的能耐也已在Vitara上獲得驗證，足以應付不少崎嶇路況，所以也為新S-Cross增添輕度的越野能力，面對非鋪裝路面時多了些應對能力。
新S-Cross在安全上，配有ACC 主動式車距巡航控制系統、BSM 車側盲點偵測、LDWS 車道偏離警示、RCTA 後方車側警示、Weaving alert 駕駛疲勞警示等主流的主動安全系統，能提供一定水準的安全防護，只是缺了車道維持系統，也就是巡航時的車輛置中輔助，未能達到所謂Level 2之半自動駕駛標準，略為可惜，在當前多數新車都把安全配備水準越拉越高的情況下，新S-Cross若能補齊，也能再添一些競爭力。
全新的S-Cross引進後，提供兩款車型，分別為2WD車型，建議售價為98萬元，以及本次試駕的Allgrip車型，則為114萬元，售價上較前代提高了不少，也達百萬左右級距，在市場中也就得面對更多的車款競爭，由於S-Cross並非在目前主流級距的範圍內，新改款在得面對跨界挑戰下，要維持一定的銷量勢必將更為辛苦。
| 車型
| Suzuki S-Cross Allgrip
| 長寬高(mm)
| 4,305x1,785x1,585
| 軸距(mm)
| 2,600
| 車重(kg)
| 1,330
| 引擎型式
| L4 DOHC 16V 渦輪增壓汽油
| 排氣量(c.c.)
| 1,373
| 最大馬力(PS/rpm)
| 129.2/5,500
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 23.9/2,000
| 電動馬達最大輸出(kW/rpm)
| 10/3,000
| 電動馬達最大扭力(Nm/rpm)
| 53/500
| 變速系統
| 6速手自排
| 傳動型式
| 前置四驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 扭力樑
| 輪胎尺寸
| 215/55R17
| 建議售價
| 114萬