限5天！全家「900ml鮮奶」69元 7-11雪碧、咖啡買一送一
超商本周限定優惠更新！7-11明（23）日起限時5天開跑，本周共推出12款商品促銷，其中3款商品下殺五折，包括雪碧纖維+（35元）買一送一，網友大推：「雪碧纖維+比可樂纖維+好喝」、「等雪碧買一送一好久了」，還有HIS CAFÉ罐裝咖啡任選買一送一，平均單罐15元；此外，午后重乳奶茶買2送2，單瓶平均13元，奶茶控可考慮囤起來。冰品部份，紅豆牛奶冰棒平均16元、約6.5折，杜老爺甜筒平均20元、約6.7折。
全家會員限定優惠至9月25日前，本周只推出自有品牌FMC保健品系列買一送一，包括B群、葉黃素、接骨木莓等任兩件特價600元。本周不少買2送1商品，包括之前暴紅的黑丸寶可夢仙草奶凍、歐維氏巧克力、王子麵、檸檬沙瓦，全都相當於6.7折。最受省錢網友大推的亮點商品則是FMC牧場直送4.0鮮乳，900ml罐裝平均69.5元，讓眾人直呼「太便宜」。
每周末限時三天登場的「康康5」優惠，本周共6款商品下殺5折，祭出阿奇儂藏心布蕾雪糕（45元）、FMC天然水（20元）、可口可樂（29元）、經典黑炫牛奶酷繽沙（60元）、TWIX巧克力香脆麥餅（20元）、FMC油蔥拌麵（45元）都是買一送一，而三得利雞尾酒2件75元、約7.7折。
萊爾富即起至9月25日祭出限定商品促銷，本周共3款半價商品，包括OREO捲心酥（35元）、雀巢可可脆片穀物棒（33元）、PowerBOMB能量飲（30元）都是買1送1。樂事洋芋片針對新品推出嘗鮮優惠，炭烤肋眼牛排佐松露、炙燒干貝佐明太子醬、皇家奢華松露等新口味（45元）任選第2件6折。