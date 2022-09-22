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2023手帳展開跑！手撕桌曆暴紅　A5尺寸「周記事」最夯

▲「老派的生活日曆」帶起手撕桌曆風潮，今年邁向第5年，以環島及時代趣味為概念出版。（圖／取自「老派的生活日曆」）
▲「老派的生活日曆」帶起手撕桌曆風潮，今年邁向第5年，以環島及時代趣味為概念出版。（圖／取自「老派的生活日曆」）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-22 07:35:00

今年即將進入第四季，隨著新手帳陸續上市，也象徵即將揮別2022年、迎來2023年。博客來即日起開跑「2023手帳展」，集結台、日、歐美50大文具品牌，推出超過千種手帳週邊7折起，首波主打在地設計師及日韓人氣品牌，包含MIDORI、KOKUYO、Dimanche、你好工作室、TAKE A NOTE、女人迷等新品搶先看。

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近幾年台灣設計師品牌嶄露頭角，由台、日品牌手帳包辦銷售前5名，其中手帳新品又以A5尺寸「周記事」為大宗。回顧2022年手帳展，日系MIDORI、KOKUYO攻佔排行前2名，而在地原創設計師品牌則以Dimanche迪夢奇最暢銷，第一個獲得日本Good Design Award肯定的手帳「TAKE A NOTE」、及女人迷緊追在後。博客來表示，由於本土手帳內建人事行政局行事曆及農民曆，在使用上更貼近生活，因此近幾年台灣手帳品牌都有不錯表現。

▲2023發現新農曆 [蔬果攤]490元。（圖／業者提供）
▲2023發現新農曆 [蔬果攤]490元。（圖／業者提供）
從近期銷售趨勢來看，搶先開賣的TAKE A NOTE新品，開賣當日就賣出超過百件，也是目前周記事手帳排行冠軍，另有Dimanche 2023發現新農曆、MIDORI POCKET DAIRY小貓咪都很受歡迎。MIDORI全新系列Hibino將於9月26日預購開跑，主打一日兩頁的特色勢必掀起一波話題。

▲MIDORI POCKET DIARY 2023手帳月單週B6-小貓咪，特價550元。（圖／業者提供）
▲MIDORI POCKET DIARY 2023手帳月單週B6-小貓咪，特價550元。（圖／業者提供）
綜觀2023年手帳新品仍以A5尺寸周記事為大宗，今年設計師品牌皆有新的設計巧思，「女人迷」整體色系由去年鮮豔色調轉為沉穩色系，採用雙周計劃格式，還有金句收錄、自我對話表格與習慣追蹤等頁面，幫助使用者自我檢視，成為一大亮點。臺大出版中心獨立推出的「NOTHING PLANNER」，將於明（23）日上午11點開放預購，新型態的橫式兩日一頁、時間軸與TO DO LIST的混用都很令人期待。「W2Design」除了維持上下翻設計，也新增雙封面設計，讓消費者有更多選擇。

▲女人迷2023 play with time 手帳貼紙組，特價990元。（圖／博客來提供）
▲女人迷2023 play with time 手帳貼紙組，特價990元。（圖／博客來提供）
近年桌掛曆趨勢逐漸導向一日一頁的手撕桌曆，以往常見可愛插畫或語錄款式，今年則新增許多具備功能性或知識性的品牌，例如「我寫的這一年」手寫造字曆，以每天10分鐘有趣的寫字體驗，一年後可擁有一套個人的手寫字體。募資特色日曆將陸續於10月上旬亮相，例如《小島散步》木框掛曆、老派的生活日曆、《煦暖曆》語錄日曆等，都是接下來值得關注的品牌。

▲2023老派的生活日曆，特價999元，10/1上市。（圖／業者提供）
▲2023老派的生活日曆，特價999元，10/1上市。（圖／業者提供）
博客來提到，手帳週邊主要以印章類最熱銷，像是MIDORI的三個印章系列：迴轉印章、迴轉日期印章、浸透印章，可自由搭配提高活用度，同步帶動彩繪筆及彩繪蠟筆的銷量。今年紙膠帶亮點是日本mt夏季新品系列，其中SOU・SOU聯名款更掀起一波搶購潮。

▲mt和紙膠帶× SOU・SOU系列 ‧ 五十音歌，特價57元。（圖／業者提供）
▲mt和紙膠帶× SOU・SOU系列 ‧ 五十音歌，特價57元。（圖／業者提供）
▲MIDORI迴轉日期印章，可自由著色並加上今日心情。（圖／業者提供）
▲MIDORI迴轉日期印章，可自由著色並加上今日心情。（圖／業者提供）

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