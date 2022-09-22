明天「秋分」代表秋天過一半！專家估10月前還有3到4颱風
明（23）日是24節氣中的「秋分」，節氣順序排在第16位，傳統上秋分表示秋天過了一半，從秋分起白天將縮短，夜晚將變長。回顧今年入秋後的天氣，其實可以明顯感受到，除了幾個颱風的影響外，整體氣溫大致上還是偏熱，比較沒有明顯的季節轉變。氣象專家賈新興指出，隨著全球暖化的情況加劇，秋天這種屬於「過渡性」的季節將越來越不明顯，這是可以預期的；而後半段秋天的天氣型態，雖然暫時還無法透過預測來判斷實際的降溫和入冬時間，但短期內台灣在溫度方面仍有較明顯的浮動，呈現時冷時熱的天氣。此外，7~10月為颱風好發期，預計到10月底前，台灣附近應該還會有3~4個颱風生成，未來都值得繼續觀察。
賈新興表示，通常傳統的節氣較適用於中國長江流域一帶，而台灣地區氣候整體進程，會比長江流域再慢個10~20天左右，而台灣從「秋分」之後，其實整體就開始轉向偏北風、東北風的環境，因此除了溫度會有一定程度的降低外，迎風面的北部、東半部地區也因為水氣增加，可能會有降雨發生。目前短期的7到10日的天氣預測來看，還沒辦法明確看出秋天什麼時候會結束，或何時才會明顯降溫，甚至到下週一（9/26）起，台灣整體環境又轉為偏東風，屆時高溫又會再攀升一波。
未來秋天感覺會不會更不明顯？賈新興說，其實以台灣所處的副熱帶低區，四季本來就沒有比較明顯的分界，加上近年全球暖化、地球發燒的情況越演越烈，因此傳統認為「過了中秋就要開始降溫」的情況越來越少見，甚至未來幾年中秋過後持續高溫的感受會越來越深，有時候「秋老虎」一來還會感覺特別熱。此外，若長期預測天氣來看，就算今年還是持續3年型的反聖嬰年，但東亞、台灣一帶在未來3個月氣溫還是偏暖的機率比較高，秋天這種「過渡性季節」隨著時間推移，也只會越來越短、更不明顯。
中秋節前後颱風數量明顯增多，秋分後颱風的生成情況是如何呢？賈新興表示，台灣的7~10月其實都屬於颱風的主要季節，由於前半段的環境不適合颱風發展，所以颱風消息可說是靜悄悄，不過到了中秋前後開始回歸正常，因此透過歷史資料來觀測，10月份應該還會有2~3個颱風生成。至於目前到9月底的狀況，菲律賓東方和靠近南海附近都各有一個熱帶擾動在發展，菲律賓東方的發展較好，賈新興認為它這1~2天有機會變成颱風，路徑往日本移動，而靠近南海的，估計最多只會發展為熱帶低壓，成為颱風的機率較低；不過賈新興也提及，「這個南海的熱帶擾動離開後的東方，在9月底應該還有熱帶系統發展便颱風的可能」。
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