英國「聲音照相科技執法」72分貝就開罰，短短不到一年，違規近萬件

我是廣告 請繼續往下閱讀
在台灣，「聲音照相科技執法」的開罰標準是，速限50km/h路段，不得超過86分貝；速限50~70km/h路段，不得超過90分貝。至於速限70km/h以上路段，大多離人口密集處較遠，噪音影響相對小，目前未納入「聲音照相」科技執法範圍。
而英國，只要是2016年後登記註冊的新車，於公路上行駛的噪音超過72分貝，就會面臨100元英〈約折合新台幣3,550元〉鎊的罰鍰，同時，2007年到2016年間註冊的車輛，噪音法定限值則是76分貝。
為了管制車輛噪音，英國也在倫敦肯辛頓和切爾西區導入了「聲音照相科技執法」，單是在2021年6月至2022年2月期間，就有近10,000輛的汽車，因噪音超標，其中最常見的違規車輛品牌為BMW，其次是Lamborghini, Mercedes, Ferrari, Audi and Land Rove，而改裝排氣管與排氣管太過老舊，都是造成噪音的主因之一。
而在英國多數賽車場中，最大噪音的限制值通常是105分貝，所以英國著名的駕駛訓練機構DrivingExperience呼籲民眾若要享受高分貝的聲浪快感，應該到賽車場中去奔馳。
然而看到這裡，各位有沒有發現？英國的賽道也是有噪音管制地，別在無限上綱地說什麼賽車場不需要噪音管制了。