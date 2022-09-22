義大利新創電動車品牌AEHRA推出首款作品預告!

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AEHRA這家新創公司雖然名氣尚未打開，不過團隊成員的來頭可不簡單，其中首席設計師Filippo Perini 先前任職於Lamborghini，Alessandro Serra是前Genesis的歐洲設計部門經理，採購部門主管Stefano Mazzetti曾任職於Ferrari，雖然首款量產車尚未亮相，但經營團隊的顯赫資歷就足以讓大家好奇到底會迸出什麼火花。
昨日率先公布的5張輪廓圖可提看出這部車的外型在流線之餘又極富肌肉感，頭燈採用銳利輪廓並與傾斜鼻尖相互交疊出犀利神情，搭配上鷗翼車門的開啟方式及上揚的短捷尾部設計，如果不說這是部純電SUV還誤以為這是輛四門轎跑。
Filippo Perini提到AEHRA的首款作品將充分展現義大利的設計美學，並使用最頂級的材料與工程技術來滿足客戶需求，同時顛覆乘客對旅途的一切想像，AEHRA對品牌相當有自信，對自身的產品定位與Tesla、Lucid、BMW、Mercedes-Benz、Porsche這些一流大廠相當，首款量產車的價位將落在16-18萬美金之間，首批量產車將在2023年第一季推出，預計將優先提供給中國、歐洲及中東市場。