高球／建大輪胎盃 首回合戰況混沌、4人並列領先

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去年張瑄屏在這場比賽的第二回合打出62桿，改寫台豐球場最低桿數紀錄，對這裡有很深的印象，今年感覺果嶺上坡和下坡的速度差稍稍明顯一點，「上果嶺的那一桿要放在比較好打的位置，今天還好沒有刁難自己。」陳宇茹則是靠著最後一洞收下小鳥才搶進領先群裡。
同組出發的林善葳和王莉甯今天都打下6個博蒂、3個柏忌，賺得多，但也花了不少。2019年曾經贏得冠軍的林善葳，本週來到台豐球場一直覺得緊張，這座球場感覺很熟悉，好像可以打出好成績，心裡既期待又怕受傷害。今天剛出發前3洞因為短桿失誤挨了兩個柏忌，還好第五洞起連抓3隻小鳥，加上第十六洞攻到旗邊1呎，第十七洞12呎老鷹推桿差一點點，又有兩鳥進帳，打得都算順手。
王莉甯也從第五洞開始6洞打了5博蒂，加上第十四洞從果嶺左側邊緣推進33呎長距離推桿，連同組的林善葳都覺得很神奇。不過，王莉甯在第十五洞開球時被蜜蜂纏上，揮趕不去還被叮了一下。所幸她並沒有出現太明顯的過敏反應，只有一點漲痛，賽後自行就醫觀察。
衛冕的紐西蘭籍高雄妹洪玉霖，第一回合打得不算順手，第三洞起連挨3個柏忌影響很大，而且前11洞沒有博蒂進帳，最後只打出74桿，暫時並列十九名。
另一位來台參賽的外藉球員泰國選手喬雷達，第一回合繳出73桿，暫時並列十六名，她表示，上週抵達台灣，依規定完成隔離檢疫之後，沒有機會到球場進行賽前練習，雖然3年前曾經來台灣打過台豐球場，但是印象已經模糊了，這座球場又很考驗球場策略，第一回合她幾乎都是不知道前方球道細節的情況下揮桿，有了今天的經驗，明天會好打一點。她表示，三週前在泰國女子名人賽打得還不錯，在那場TLPGA共同認證的比賽中獲得第二名，雖然在泰國還有兩場賽事，但她決定來台灣打兩場比賽，一方面太想念台灣的美食，另一方面覺得台灣的球場打起來很舒服，比賽獎金也很豐厚，所以決定來台參賽
已在大聯大女子高爾夫公開賽和京懋慈善盃女子公開賽兩度奪冠的李欣，以平標準桿72桿完賽，目前和大集團並列第八名。她表示，這回合開球不太好，上果嶺率也只有8/18，靠短桿救球和推桿表現才維持住平盤。不過，李欣在第八洞差點打出一桿進洞，「如果球能夠在往右多滾兩呎就好了。」
上週法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽拿到首冠的職業新人林怡潓，大起大落，打了5個博蒂全數花光，也是72桿並列第八名。她出發之後在第十洞和第十二洞都是靠果嶺邊的短切球直接進洞打下博蒂，算是今日佳作。
第二回合比賽仍將從上午8時起，在台豐球場分兩邊出發，參賽選手依照成績重新編組，領先組的張瑄屏、林善葳和王莉甯將於10時整從第一洞出發。