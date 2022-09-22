【試駕】電動車繞台很麻煩？840公里、充電10分鐘，Kia EV6 Air增程版環島輕鬆達成！

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電動車可說是近年除休旅車外是不少消費者會考慮購買的車型，但以現今充電設備普及度來看，若是作為唯一一輛代步用車，難免會有里程焦慮或擔憂長途續航力不敷使用，這部分我們也和各位一樣，電動車遠離市區長途行駛是否能和燃油車一樣讓人放心，對此台灣森那美就安排EV6環島活動，藉以體驗電動車使用便利性及EV6的特性。
此次台灣森那美的EV6環島活動為東部去西部回兩天行程，當然不會單純繞台灣一圈，而是有加入遊戲項目以增加趣味性及提升難度，遊戲內容則分為平均電耗和充電時間等兩個項目，過程並無任何要求限制，僅需至北回歸線界標拍照打卡及規定時間內抵達目的地才符合參賽資格，為以示公平所有車輛出發前電量全都充至100％，且里程、平均電耗與時間等全歸零。
出發前車輛電腦顯示可行駛里程有516公里，為了能獲得好成績，與燃油車相同右腳控制電門是最重要的部分，此外空調系統也是另一耗電的來源，不過試駕當天颱風已遠離，溫度已回到30幾度，所以並不會關冷氣來省電，一方面太過自虐，另一方面也不符合一般人開車習慣，總之就盡人事聽天命，
在前往高速公路途中以ECO模式並盡量細膩踩踏電門，同時也試著尋找最佳駕駛方式，駛上高速公路前往國道五號，由於速度提升因此平均電耗自然不會有亮眼的數據，不過好在有SCC智慧巡航控制與LFA進階型車道維持系統協助駕駛，除能讓右腳獲得休息，也能透過電腦控制獲得最精準的輸出。
我們相信電腦控制電量輸出絕對會比右腳來得更加精準且省電，於是乎在蘇花公路都使用SCC來控制速度，由於前往台東路上不時會有慢車或是停等紅燈，因此為避免不必要的耗電，當需減速時就立即暫停SCC改採滑行方式，甚至連煞車也用換檔撥片控制動能再生制動力道來達到減速煞停。
由於利用動能再生系統和下坡滑行等方式，加上選擇行駛台11線及EV6 Air增程版可行駛里程高達500多公里，因此到達靜浦北回歸線界標處可行駛里程還有剩餘近400公里。
遊戲除第一天平均電耗外，還有兩天環島行程總充電時間，由於Google Map顯示北回歸線離第一天目的地墾丁H會館距離188公里，所以決定不充電直接前往墾丁。別以為我們是用龜速前進，為能在規定時間內抵達目的地，所以皆依道路速限行駛，沿途看著儀表平均電耗起起伏伏，最終抵達H會館時共計行駛411公里、行駛時間8小時32分、電量剩餘41％、可行駛里程為230公里，而平均電耗9.1km/kWh也贏得第一名。
第一天結束可行駛里程剩餘230公里在我們預期中，第二天勢必得充電才有足夠電力返回台北，因EV6充電曲線於4％～50％之間為最佳效率，因此決定直接開到台南裕農路充電站再進行充電，119公里路程只要按照昨天方式駕駛相信就能順利抵達。
雖然高速公路會較耗電量，但整體耗電情況仍在掌握中，抵達台南充電站可行駛里程仍剩餘101公里、電量剩17％，從充電站返回台北終點約314公里左右，因此預計充電至350公里可行駛里程即可。開始充電後電量至20％後就以238kW功率進行充電，10分鐘後電量就已達到58％、354公里可行駛里程。
為減少電耗車速大多維持85km/h，但隨著時間不斷流逝，愈往北的車流量也逐漸增加，因此不得不提升速度，不過同時電量與可行駛里程也快速減少。由於充電可行駛里程與實際路程太過接近，在電量與時間雙重壓力下，內心的焦慮也開始不斷增加，好在最後有驚無險於時間內順利返回終點，此時電量已剩2％、可行駛里程僅12公里，而此次環島共計行駛842.6公里，累積行駛時間14小時55分。
結論就是EV6 Air增程版不僅可環島還很輕鬆，不看我們較不貼近多數駕駛習慣的數據，從同業其它車輛正常行駛跑出7～7.7km/kWh平均電耗與2～3次充電次數來看，只要計算好可行駛里程和規劃充電站路線，電動車長途旅行一點也不困難，過程中也不會出現里程焦慮。