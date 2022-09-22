俄欲吞併在烏佔領區、發動員令　外媒分析北京心態

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而對於蒲亭最新發布的動員令，被視為俄國在烏武力升級的最新表態，汪文斌則指，中國對烏克蘭危機的立場是一貫明確的，呼籲有關方通過對話談判解決問題，盡快找到兼顧各方合理安全關切的辦法，也希望國際社會為此創造條件和空間。
《南華早報》引述俄國際事務委員會智庫、政治分析家科里布科（Andrew Korybko）的看法，認為北京有關立場沒有改變，若俄羅斯和北約發生重大戰爭，北京不會在軍事上介入；報導也引述地緣政治顧問、《牛津政治評論》創始人Brian Wong Yueshun分析，如果戰爭升級，北京不排除將與莫斯科保持距離，因為中國不太可能希望被捲入進一步的軍事行動，這意味著要部署更多軍隊以及大規模殺傷性武器：「北京一直在尋求不疏遠關鍵戰略盟友的同時，也維護地區穩定、歐美關係的平衡。」
新加坡《亞洲新聞台》的分析也指出，蒲亭日前與中國國家主席習近平，在上海合作組織峰會會面後，罕見承認習近平對俄烏戰況有所憂慮，可能是因為距離10月16日的中共20大只剩幾週的時間，北京重視穩定，而一場前景不穩的戰爭並不包含在內，在中國欲重塑新的世界秩序之際，一個團結的西方陣營並無助於習近平描繪「西方衰退」的圖像。
此外，中國也與世上其他國家、地區一樣，正遭受經濟惡化和通貨膨脹之苦，這些有部分原因是來自俄烏戰爭，儘管新冠清零政策在中國內部爭議不斷，但由於發病率和死亡率相對較低，至少習近平還可以此來解釋經濟犧牲是否值得；不過，面對負債累累的房地產行業、國外市場衰退、出口訂單枯竭，就算外界普遍預計習近平將獲得史無前例的第3任期，但他仍需要更大的經濟穩定性來推動他的計劃。
最後，烏克蘭危機也可能增強了外界對台灣能夠對抗北京攻擊的信念，這不只體現在創紀錄的2023年國防預算，還重新激發了以美國為首的區域聯盟活力，在習近平和蒲亭於 11月在印尼舉行的G20峰會上再次會面之前，外界應繼續密切關注事態發展。