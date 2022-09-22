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開放國門、0+7來了！王必勝親曝時間點：後7天可內用

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（22）日表示，邊境最慢將於10月中旬開放，檢疫可從現行「3+4」轉為「0+7」。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（22）日表示，邊境最慢將於10月中旬開放，檢疫可從現行「3+4」轉為「0+7」。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

2022-09-22 08:33:53

好消息！中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（22）日表示，邊境最慢將於10月中旬開放，檢疫可從現行「3+4」轉為「0+7」，且後7日的自主健康管理也會再鬆綁，稍後行政院院會將做最後討論，定案就會正式宣布。

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本土疫情連日降溫，今王必勝接受廣播節目專訪時透露，「開放國門、0+7」會在待會行政院院會進行最後討論，定案後將在院會後記者會上宣布，大致上時間點為10月中旬以前。

王必勝解釋，疫情已經連續3日確診數都比上週同期下降，原先預估這週或是下週才會達疫情高峰，現在看來上週可能就已是疫情最高點，而當初設定開國門條件是疫情趨勢向下就要大步開放，「現在已經有往那地方的趨勢」，再觀察一週就可以確定。

王必勝指出，開放國門就是0+7，入境免隔離對很多人更方便，旅遊誘因也會比較大，現行防疫規定下，自主健康管理期間並不能內用，但這樣對觀光沒有意義，因此也會再調整內容，「這是比較大的一步開放」。

王必勝坦言，開放國門正式日期今天還不一定會宣布，因為仍要再觀察一週，不過會先宣布讓民眾提早做準備。

至於現行口罩政策採原則禁止，例外放寬，王必勝認為，國人配合度高、也是簡單有效的防措施，除了能預防新冠疫情，也能防堵流感、傳染病，因此在開國門後，將分階段鬆綁，變成原則不用戴 但部分情況要戴，像是大眾捷運系統上還是要戴口罩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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