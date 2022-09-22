開放國門、0+7來了！王必勝親曝時間點：後7天可內用

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王必勝解釋，疫情已經連續3日確診數都比上週同期下降，原先預估這週或是下週才會達疫情高峰，現在看來上週可能就已是疫情最高點，而當初設定開國門條件是疫情趨勢向下就要大步開放，「現在已經有往那地方的趨勢」，再觀察一週就可以確定。
王必勝指出，開放國門就是0+7，入境免隔離對很多人更方便，旅遊誘因也會比較大，現行防疫規定下，自主健康管理期間並不能內用，但這樣對觀光沒有意義，因此也會再調整內容，「這是比較大的一步開放」。
王必勝坦言，開放國門正式日期今天還不一定會宣布，因為仍要再觀察一週，不過會先宣布讓民眾提早做準備。
至於現行口罩政策採原則禁止，例外放寬，王必勝認為，國人配合度高、也是簡單有效的防措施，除了能預防新冠疫情，也能防堵流感、傳染病，因此在開國門後，將分階段鬆綁，變成原則不用戴 但部分情況要戴，像是大眾捷運系統上還是要戴口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。