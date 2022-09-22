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蒲亭祭出核武威脅！英媒《BBC》統計俄國擁核數量

▲核武威脅的陰影再度籠罩俄烏衝突。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲核武威脅的陰影再度籠罩俄烏衝突。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-09-22 09:05:37

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日下達自二戰以來的首次軍事動員令，並警告西方，如果繼續進行「核勒索」（nuclear blackmail），俄國將動用所有可行手段來保護領土，外界普遍解讀，蒲亭此言暗示核武也包含在回應手段之內。身為世上少數的擁核國家，俄國的核武實力大概如何，也有外媒做出統整與分析。

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根據《英國廣播公司》（BBC）報導，全球目前已知有9個國家擁有核武器，分別是中國、法國、印度、以色列、北韓、巴基斯坦、俄羅斯、美國、英國，核武至今已存在了近80年，許多國家都將其視為保障國家安全的重要威懾力量。

有關各國實際擁有的核武數量，一般而言外界都只是估算個大概，而據美國科學家聯合會（the Federation of American Scientists）的數據，俄羅斯擁有約5977枚核彈頭，儘管其中約1500枚已經退役並準備拆除；而在剩下的約4500枚左右裡，大多為戰略核武器，如彈道導彈或火箭，可以遠距離瞄準目標，其餘的則是破壞性較小的核武器，可用於戰場或海上短程用途。

報導指出，專家估計，目前俄國約有1500枚已部署的核彈頭，放置在導彈、轟炸機基地或潛艇上，但這並不意味著俄國已經準備好了數千枚遠程核武器。一般而言，核武的破壞程度取決於一系列因素，包括彈頭的大小、在離地面多高的地方引爆，以及當地環境等等。

報導也提到，核武陰影其實從一開始就籠罩著俄烏衝突，現在蒲亭藉著提醒外界核武的毀滅性威力，希望達到威懾的目標；不過，俄國方面聲稱，只有在國家安全、領土完整受到威脅時才會使用核武器，而蒲亭也將核武定位於「防禦性意義」，以回應「來自西方」的核威脅，雖然不能真正排除動用核武的可能，但跡象表明，核武的使用並非迫在眉睫，也涉及俄國在烏克蘭的佔領區舉行入俄公投後，俄羅斯所認定的領土範圍，究竟延伸到什麼程度。

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