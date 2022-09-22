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台鐵傳出好消息！搶通兩路線段恢復行駛

▲台鐵今（22）日公布最新搶修狀況，其中，花蓮=鳳林間及富里=台東間路線已經搶通，恢復行駛。（圖／NOWnews資料照）
▲台鐵今（22）日公布最新搶修狀況，其中，花蓮=鳳林間及富里=台東間路線已經搶通，恢復行駛。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-09-22 09:24:59

0918強震使花東地區受災情所苦，東部國人仰賴的主要運輸工具台鐵更是受創嚴重，日常上班上課都成問題。台鐵今（22）日公布最新搶修狀況，其中，花蓮=鳳林間及富里=台東間路線已經搶通，恢復行駛。

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針對花東地區鐵道修復今日傳出好消息，台鐵表示，花蓮=鳳林間每日上午6點至夜間11點05分復駛原有對號列車8列次，包含鳳林止2列次、壽豐止4列次及志學止2列次，及區間車1列次，另增開花蓮=鳳林間區間車29列次，總計開行38列次，平均班距約50分鐘。另外，富里=台東間每日上午6點至夜間9點增開區間車32列次，班距為60分鐘。

搶修情形方面，截至今日上午8點，玉里=東里間軌道挫屈已修復，惟電車線桿斷約40支，需俟橋梁復舊後持續搶修。東里=東竹間3處軌道挫屈，2處已修復、1處持續搶修中。
橋梁部分，由於新萬里溪橋、樂樂溪橋P62至P69橋墩、新秀姑巒溪橋有受損情形，已完成勘查檢測，不過須等到9月27日專業顧問公司提出安全評估報告，再擬定搶修計畫，其他橋梁全面詳細勘查中。

在接駁情形上，21日至晚間10點30分，類火車上、下行合計開行137班次，接駁1,673人次。為方便旅客搭乘【0952 花蓮=玉里】【0953 玉里=臺東】，公路接駁均調整為30分鐘1班，另21日起加開【0951 花蓮=台東】直達車，時刻表詳附表(二)，臺鐵局將視現場疏運情況機動加開班次，縮短旅客等候時間。

受地震災害影響，退、換票及改乘相關訊息包含，對號列車晚點超過120分鐘，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車壹次。持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車壹次。持用電子票證旅客運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。

由於花蓮=臺東間受地震影響路線中斷，已購買該區段之車票至路線修復開通前，免收退票手續費。台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。台東站及以南各站往西部地區旅客可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。

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