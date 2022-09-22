美股重挫！台股早盤跌逾250點 邊境將開放帶動觀光股旺
美國聯準會昨（21）日一如預期升息3碼，並發出鷹派言論，使美股四大指數跟著摔，道瓊指數跌逾522點。台北股市今（22）日早盤跌250多點，來到14166點，跌幅1.7%。權值股台積電早盤跌10.5元，來到460.5元，其他電子股如聯發科、鴻海、南亞科、群創、友達、和碩、大立光也大多跌1到3%。今日盤面焦點依舊是觀光概念股，亞都再度飆漲停，王品漲4.5%、老爺知、五福都漲3%。
美國聯準會一如預期升息3碼，是連續第三個月調升3碼，聯準會也對外表示今年底前將再升5碼（1.25個百分點），達到4.25%到4.5%，使美股重挫！美股道瓊指數下跌522.45點，或1.70%，收30183.78點；標普500指數下跌66點，或1.71%，收3789.93點；那斯達克綜合指數下跌204.86點，或1.79%，收11220.19點；費城半導體指數下跌24.54點，或0.97%，收2514.96點。
受到美股下挫影響，台北股市開盤跌98.85點，加權股價指數以14325.67點開出，早盤跌250點，來到14166點，跌幅1.7%。晶圓代工龍頭台積電早盤跌10.5元，來到460.5元。聯電也弱勢跌1.7%，來到38.9元。世界先進跌1.5%、力積電漲2%。
其他重要電子股，如聯發科跌多，早盤跌13元，跌幅2%，來到592元附近、鴻海跌近1%。宏碁、華碩、南亞科、群創、友達、和碩、大立光、國巨、日月光、旺宏跌1到3%。今日逆勢抗跌的有北極星藥業飆漲停，雷虎與益得漲4%以上，正文、樂事綠能漲逾3%。四維航、智擎、美時漲1到2%。
指揮中心表示，邊境開放目前確定10月中旬開放，今日將於行政院院會討論「0+7」細節。而今日觀光旅遊股呈現慶祝行慶，亞都飆漲停，王品漲4.5%、老爺知、五福漲3%，山富漲2%，富野、夏都、燦星網、晶華、易飛網與六角漲逾1%。