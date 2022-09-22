抗議艾米尼之死　伊朗人嘆政府殺人容易

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約百名旅土耳其伊朗人連續兩天分別於土耳其塔克辛廣場（Taksim Square）及伊朗駐伊斯坦堡總領事館前聚集，手舉艾米尼及伊朗女性燒毀頭巾抗議的海報高喊，「我們都是艾米尼」、「在伊朗反抗的女性永遠不會獨行」。
伊朗駐伊斯坦堡總領事館前除了「女性」、「生命」及「自由」呼聲不斷外，也有抗議人士高呼對伊朗政府的不滿，要求伊朗年邁領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的兒子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）「去死」、「永遠不得掌權」。
地方政府不敢鬆懈，從離總領事館最近的捷運站起一路駐警，附近路口數十名配有警棍、盾牌的警察架起層層拒馬，同時擴大管制區域，不斷驅散抗議民眾，也要求媒體勿再靠近。抗議民眾情緒激昂，但未見警民推擠衝突，抗議行動和平落幕。
根據2021年數據，約12萬名伊朗人旅居土耳其。33歲的建築師薩拉（Zahra）今天身披畫有艾米尼、上寫「為伊朗發聲」的布條，上街表達不滿。她對中央社表示，每回伊朗境內發生抗議活動，政府會切斷網路，阻絕伊朗人民與外界聯繫。身為旅外伊朗人，「我們得成為國內民眾的聲音」。
她說，伊朗就像座封閉孤島，政府要殺人相當容易，民眾無法保護自己。伊朗女性因為沒戴好頭巾而被捕，甚至因此喪生，「我們有必要站出來發聲」。伊朗肚皮舞者娌奧（Leo）也強調，「我們為自由而生，我們會持續抗爭，不會放棄」。
女性在伊朗的公共場所必須包頭巾，由宗教警察執行相關服裝儀容規定。伊朗也禁止緊身褲、破洞牛仔褲、露膝及鮮豔的服裝。
艾米尼之死，再度激起了約束宗教警察針對女性涉嫌違反服裝規定執法的聲浪。這類規定自1979年伊斯蘭革命以來就實施至今。
伊朗電影工作者、藝術家、運動員、政界及宗教界人士都透過社群媒體表達不滿，這波怒火也延燒至土耳其、德國及瑞士。極端保守的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）已下令調查艾米尼死因。
數家媒體報導，艾米尼的家鄉庫德斯坦（Kurdistan）地區18日約有500人抗議，有些人砸破車窗、焚燒垃圾桶。警方逮捕了部分群眾，並噴灑催淚瓦斯。
艾米尼之死可能會加劇建制派和庫德族少數族群之間的緊張關係。伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）數十年來鎮壓庫德地區的動盪，許多庫德族社運人士被判處長年刑期或死刑。（編輯：馮昭）1110922