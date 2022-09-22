南二監門前放炮接風！嗆警黑衣人遭起底 假釋大哥超無奈
台南第二監獄，前（20）天下午有一名林姓受刑人假釋出獄，曾為同窗獄友的蔡姓男子得知後，便號召20多名小弟前往接風，還在監獄門口放鞭炮慶賀，獄方見狀上前勸阻，不料卻反遭推擠嗆聲。麻豆分局事後傳喚相關人等說明，而甫假釋又遭約談的林男十分無奈，沒想到鬧出這場風波。而最新檢方已聲押包括蔡男在內的4人，全案將朝妨害秩序、侮辱公務員方向偵辦。
據了解，蔡男過去曾在台南二監服刑，當天下午為了幫林姓獄友接風，他帶著20多人、開著約7、8輛進口車在監獄門口集結，面對獄方人員勸阻，一群人仍囂張的做出推擠動作、狂嗆三字經，離去時還不忘猛按喇叭挑釁。
事後檢方開出拘票，陸續約談14人等到案，包括剛假釋的林男以及帶頭接風的蔡男。警方表示，林男當時在現場就十分客氣，直接要接風人等離開不要造成困擾，而被約談時也相當無奈，強調並非自己授意，更說有交代不要張揚。不過究竟實情為何，仍待調查釐清。
而根據《自由時報》報導，林男與蔡男其實都沒有幫派背景，「就是一群愛玩的，耍耍小流氓」。若警方後續調查，確認林男的說法為真，就不會影響他的假釋資格。但假如林男事先知情或甚至授意高調「接風」，就可能會被轉列被告，假釋也將受到影響。（編輯：倪浩軒）