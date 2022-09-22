邊境將解封　機師工會重申：外站組員不該遭拘禁

雖然指揮中心今（22）日終於宣布國境將解封，但國籍航空公司機組員於國外旅館停留隔夜期間，仍須遵守嚴苛的防疫規範，一旦入住航空公司所安排之旅館後，至今仍以「一次性房卡」管制，組員無法於旅館停留期間離開房門，無異處於「隔離檢疫」，直至出勤才能離開房門。機師工會今日痛批，此最嚴厲防疫政策，維持至今已將近三年的時間，造成國航機組員於外站停留期間最短一日，最常三至四日困於房間內完全無法步出房門。這些負責載運旅客與進出口貨物的機師，連同返台後的檢疫，一年365天累積下來居檢的天數竟高達200天。
桃園市機師職業工會日前透過詢問國際間各機師工會相關組織，目前99%以上的國家，針對機組員的檢疫措施，早已取消所有管制。目前在全世界的航空公司機組員當中，至今僅存中國與台灣之政府，仍以防疫為理由，剝奪國籍航空機組人員在外站的人身自由！
此外，機師工會表示，自111年8月8日起，針對本會會員進行是否確診之問卷調查，迄今回收近500位前艙機組員填答，其中曾經確診者，境內確診者佔了近四分之三，而境外確診者僅約九分之一，顯見目前確診之前艙機組員極高比例來自境內而非境外。
隨國內疫情常態化與流感化發展，以及由國外入境之旅客各項邊境管制制度均不斷放寬中。今天指揮中心指揮官又已宣布入境全面解封之期程，對入境旅客之人數與防檢疫天數改為（0+7）天，僅存七天自主健康管理。機師工會再一次疾聲呼籲主管機關，針對國籍航空機組員外站停留隔夜之相關防疫措施與管制，應立即全面放寬，並迅速建立其相對應之配套措施！台灣航空公司的機組人員，沒有理由在台灣邊境近乎完全解封的情況下，仍在在外站繼續遭到「拘禁」，剝奪應有的基本人權。