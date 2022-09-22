重現經典，Caterham®推出全新Super Seven 600和Super Seven 2000

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Caterham新發表的Super Seven系列，與原先的Seven系列在基本機械結構上是相同的，最大的差異點在於前輪的整流罩造型，Seven系列是採完全緊貼覆蓋於前輪上方，Super Seven系列則是向後延伸出較為流線的類喇叭樣式，不過有趣的是，Super Seven還是可以選配Seven系列相同的前輪整流罩。
本推出的Super Seven 600和Super Seven 2000，其實大致延續Caterham當前以動力配置作為型號的命名模式，過去雖然也曾依不同配置特性作為車系區分，但最終整合為Seven系列後，皆以重量馬力比為型號命名基礎，而這次的Super Seven系列，則是以引擎排氣量為型號命名基礎。
例如Super Seven 600與Seven 170，搭載了來自Suzuki K Car所使用的660c.c.三缸渦輪增壓引擎，可輸出84bhp最大馬力，搭配5速手排變速系統，0-60mph起步加速成績為6.9秒，極速為105mph〈約170km/h〉。
而Super Seven 2000則是搭載與Seven 360相同的2,000c.c Duratec引擎，擁有180bhp最大馬力，0-60mph起步加速只需4.8秒，而Super Seven 2000除了標配標準窄版底盤外，亦可選擇寬體底盤。同時兩個型號都可以選配限滑差速器，以提供更佳的操控樂趣。另外，Super Seven 2000還可以選配運動懸吊套件，進一步提升操控性，該套件增添了後防傾桿、可調式避震器與四活塞卡鉗前煞車系統。
外觀上，就如同前述的擁有類喇叭樣式的前輪整流罩是最大特色，而Super Seven 600標配了14英寸的銀色Juno樣式輪圈，Super Seven 2000 則是標配14 英寸的Classic輪圈。同時，兩款新車皆標配Avon ZT7 輪胎、鍍鉻油箱蓋、黑色皮革包覆的Moto-Lita方向盤、舖有地毯的後面板、拋光排氣管和LED尾燈。
同時，除了Gravity Black、Exocet Red、Vintage Green 和 Firecracker Yellow等基本車色外，Caterham還推出了四款過去Seven系列沒有的Bourbon、Ashdown Green、Windsor Blue、Fawn之全新車色。
而Caterham依舊提供高度地客製化服務，讓消費者可自由搭配，除豐富的車色外，輪圈樣式、顏色也都有款樣式可選。車室內則包括：中控台、座椅、排檔座、手煞車座與地毯、車測面板都可以有多種配色可選，包括有：Deep Red、 Cream、Birch White、Burgundy、Ginger、Admirability Blue與Biscuit Beige等等。
全新的Super Seven 600和Super Seven 2000初期會在英國本土販售，之後Super Seven 2000則會導入美國市場，由於在國外，車主可購買未組裝的成車零件套件組，回家組裝，所以在英國的零件套件組基本售價分別為29,990 英鎊和 39,990 英鎊，若要購買組好的成車則須另外加價，加上客製化選配，所以每一輛的Caterham的最終售價都不盡相同。