地方消防員人力短缺　時力：參選人應承諾補足人手

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱顯智指出，但根據消防署最新的統計資料，2023 年要達到 1：1300 的政策目標，顯然有很大的困難。以高雄市為例，截至今年 7 月底為止，其消防服務人口比為 1：1779，高居全國之冠，甚至「現有員額」比 2019 年還少，是 22 縣市中唯一不進反退的縣市。消防服務人口比前三高的縣市除了高雄之外，彰化縣 1：1774、台中市 1：1651 也位居二、三名。而新北、台南、新竹都消防服務人口比也遠超過 1：1400，距離消防署所訂 2023 年要達到 1：1300 政策目標，非常遙遠，再次強調補足消防人力，強化防災能量，是中央和地方政府要共同努力解決的迫切問題。
消防員工作權益促進會秘書陳彥凱指出，台中市、高雄市、彰化縣，都是發生過重大災害事件的縣市，尤其 2019 年及 2021 年台中、彰化還發生消防員殉職案件，但是這些縣市的服務人口比排名明顯落後其他縣市。11 月底即將迎來九合一大選，呼籲各縣市首長候選人，尤其是曾發生重大災害的縣市及本身財政良好的六都，應拿出實際政策方向，作為未來執政的施政目標與重點，別讓保障消防員健康與合理工時淪為口號宣傳。
時力彰化縣議員參選人鄭宇焱表示，彰化去年6月所發生的喬友大樓火災，最後造成 1 名消防員殉職與 3 名旅館房客等共 4 人死亡與 20 人受傷的慘劇。但直到現在，不只縣長答應家屬的立碑遲未完成，消防人力的增補進度，也嚴重落後於消防署 1：1300 的計畫。
鄭宇焱強調，民進黨彰化縣縣長參選人黃秀芳已承諾，當選後將每年增編消防人事費，並增補消防人力，讓彰化縣的消防員服務人口比達到全國平均數，他也呼籲國民黨彰化縣長參選人王惠美，請清楚的告訴彰化人，預計要增補多少名消防員與時程規劃，以及中央的 1：1300 服務比的政策目標，何時才能達成？
時代力量台中市市議員參選人吳佩芸表示，台中市在 2019 年的消防人力服務比 1：1794，高居六都第一，至今年 7 月底，台中市最新的消防人力比雖已降為六都第二，但人力服務比仍高達 1：1651，僅優高雄市，甚至距離消防署在 2023 年全國消防服務人力比達到 1：1300 的政策目標，仍需要極大的努力，近三年的火災次數不是全國第一就是第二，從火災次數及人力需求看來，臺中市的人力增補幅度是完全不夠的。
吳佩芸表示，國民黨的盧秀燕、民進黨的蔡其昌，以及無黨籍的陳美妃等三位台中市長參選人是否願意承諾，若當選台中市長，在任期內會補充足夠的消防人力，達到消防署 1：1300 的政策目標，並且不再要求消防員去處理非本業的業務，以強化消防員救災救火救護的本業量能？
時代力量台北市議員參選人陳志明表示，台北市在消防服務人口比上，今年已經達到 1:1356。然而，綜觀世界先進國家的數據，紐約是 1:513，東京是 1:731，新加坡是 1:925，台北和這些世界先進城市還是有巨大落差。目前台北市長候選人中，只有國民黨市長參選人蔣萬安承諾將消防服務人口比降到 1:1000，民進黨市長參選人陳時中和無黨籍市長參選人黃珊珊則尚未公布。
陳志明參選人呼籲台北市政府應提出具體的人力擴編計畫、追上世界先進城市。台北作為首善之都，應率先創立消防員職安資料庫，建立職病數據基礎，透過資料分析，具體改善消防員的職安問題，重視消防員的訴求，不該再讓消防員處於高風險的工作環境中。
邱顯智總結表示，從 2013 年至今已有 32 位消防員因公殉職，每回參加警消人員公祭，上層皆會強調要改善警察或消防員的權益、設備與補足人力，但至今的改善幅度顯然有限， 22 年來加班費上限僅增加 2000 元，且明年要到達全國消防人員服務人口數比1：1300 的目標更是遙遙無期，根本達不到大法官785號解釋保障輪班公務員健康權、保障公務員加班獲合理補償的要求，因此公開呼籲中央政府與各縣市首長參選人，應積極落實消防人力增補的目標，將補足消防人力作為地方選舉重要政見及當選後的施政重點。