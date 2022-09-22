台灣智慧電動車搶進新南向市場　取得3大重要成果

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TAIFE主席暨工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁指出，TAIFE是亞洲汽車產業重要的專業論壇及年度盛事，已邁入第18年，此次再度移師有「東方底特律」之稱的泰國，邀請國內廠商和法人分享台灣在自駕車及電動車上的發展經驗。
此次泰國行，台泰雙方的交車合作也是一大亮點，工研院與創奕能源合作的電動巴士，採用工研院研發的整車控制器、車道輔助維持等核心技術之外，同時也搭載台灣業者開發的動力系統、煞車及底盤架構，今年成功行銷泰國。
駐泰國代表處莊大使碩漢出席創奕電動巴士交車儀式時提到，台灣ICT產業引領國際，具備IC設計、電子軟硬體開發製造等關鍵能力，更已打入特斯拉等國際電動車大廠的供應鏈，相信未來能在繁忙的泰國街頭看到更多搭載臺灣技術的電動巴士及電動車。
創奕能源董事長黃振聲說，創奕在泰國與上市公司Somboon集團合作成立合資公司STRON，目前已有電動巴士以及自駕車在曼谷試運行，將與工研院在泰國合作自駕車案，導入國內關鍵零組件，持續提供各區域市場客製化智慧交通方案。
此外，此次在南向鋰電池廠擴產上也有長足的進展，有量科技總經理李誌誠表示，工研院、有量科技與泰國EA集團共同發展電動車鋰電池技術，已於泰國完成第一階段年產能10億瓦時的生產線，將在兩年內擴產40億瓦時(4GWh)。
據經濟部說明，泰國EA總裁非常肯定工研院對其發展鋰電池生產製造的協助，並表示將於年底前親自來台，與台灣電動車供應鏈面對面洽談合作，進入東南亞及南亞市場場域。