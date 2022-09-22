2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台灣智慧電動車搶進新南向市場　取得3大重要成果

▲經濟部技術處近日指出，推動台灣車輛移動研發聯盟（mTARC）於此次泰國行取得新南向3大重要成果。（圖／經濟部提供）
▲經濟部技術處近日指出，推動台灣車輛移動研發聯盟（mTARC）於此次泰國行取得新南向3大重要成果。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-09-22 10:26:32

台灣電動車搶進新南向市場頻傳捷報，經濟部技術處近日指出，推動台灣車輛移動研發聯盟（mTARC）此次取得新南向3大重要成果，其中包含在「2022台灣車輛國際論壇」（TAIFE）吸引逾上百家泰國業者、國產電動巴士以量產規模正式外銷泰國，以及攜手泰方合作落成東協最大規模鋰電池廠，且兩年內將擴產40億瓦時等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部技術處科長何祥瑋表示，建立國產化電動車的電控、電機及電池三電關鍵技術，成功為台灣電動車打下基礎，這次進軍泰國更有了階段性的重大發展，期間與台灣商會聯合總會舉行技術交流會，可望在全球疫後復甦期為台灣電動車產業注入新南向的活水，搶占東南亞市場商機。

TAIFE主席暨工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁指出，TAIFE是亞洲汽車產業重要的專業論壇及年度盛事，已邁入第18年，此次再度移師有「東方底特律」之稱的泰國，邀請國內廠商和法人分享台灣在自駕車及電動車上的發展經驗。

此次泰國行，台泰雙方的交車合作也是一大亮點，工研院與創奕能源合作的電動巴士，採用工研院研發的整車控制器、車道輔助維持等核心技術之外，同時也搭載台灣業者開發的動力系統、煞車及底盤架構，今年成功行銷泰國。

駐泰國代表處莊大使碩漢出席創奕電動巴士交車儀式時提到，台灣ICT產業引領國際，具備IC設計、電子軟硬體開發製造等關鍵能力，更已打入特斯拉等國際電動車大廠的供應鏈，相信未來能在繁忙的泰國街頭看到更多搭載臺灣技術的電動巴士及電動車。

創奕能源董事長黃振聲說，創奕在泰國與上市公司Somboon集團合作成立合資公司STRON，目前已有電動巴士以及自駕車在曼谷試運行，將與工研院在泰國合作自駕車案，導入國內關鍵零組件，持續提供各區域市場客製化智慧交通方案。

此外，此次在南向鋰電池廠擴產上也有長足的進展，有量科技總經理李誌誠表示，工研院、有量科技與泰國EA集團共同發展電動車鋰電池技術，已於泰國完成第一階段年產能10億瓦時的生產線，將在兩年內擴產40億瓦時(4GWh)。

據經濟部說明，泰國EA總裁非常肯定工研院對其發展鋰電池生產製造的協助，並表示將於年底前親自來台，與台灣電動車供應鏈面對面洽談合作，進入東南亞及南亞市場場域。

稱「人才供需失衡已成國安危機」　林伯豐提6建言

央行理監事會在即　林伯豐盼台幣貶值別超過韓國

台幣貶勢擴大！元大寶華估明年第1季31.59元才落底

經濟將返回常速產出！元大寶華預測今年經濟成長率3.40%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀