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美升息到明年？美元強、股債震盪　外銀提股匯投資策略　

▲外銀預估美國將繼續升息到明年，也將使今年第4季股債波動持續，美元將保持強勢，股票要更嚴格篩選地區和類股配置。（圖／美聯社／達志影像）
▲外銀預估美國將繼續升息到明年，也將使今年第4季股債波動持續，美元將保持強勢，股票要更嚴格篩選地區和類股配置。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

2022-09-22 10:37:012022-09-22 11:05:57

美國聯準會（Fed）如市場預期再升息3碼，而且根據聯準會的點陣圖指出將繼續升息到明年，使其政策利率在明年達到4.5%以上，聯準會持續的鷹派態度也將使第4季股債波動持續，投資人該如何防禦經濟衰退與通膨風險？滙豐銀行今（22）日指出，在預期美元將保持強勢，美元具備高息優勢，尤其是相對歐元、英鎊和日圓，經濟衰退憂慮和地緣政治事件均助長避險情緒，也是美元持續的利多因素。在股票配置上，建議更嚴格篩選地區和類股配置，具備議價能力和邊際利潤偏高的優質公司股價將能勝過指數表現，現金流強勁並有能力派發高股息的優質公司可為股東創造更大收益。

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滙豐（台灣）銀行指出，之前美國公布的通膨數據顯示，雖然能源價格較先前高點下跌，但整體通膨壓力已經蔓延至其他服務業領域，頑強的通膨使得美國聯準會的壓力倍增。也因為這樣，市場對於美國聯準會升息預期在這次數據公布後有所轉變。最終，美國聯準會在升息3碼（0.75%）與4碼（1%）間艱難選擇中選擇了升息3碼。

這次升息後，聯準會的點陣圖指出將繼續升息一直到明年，從而使其政策利率在明年達到4.5%以上。儘管如此，滙豐認為，美國通膨很難快速地下降至聯準會所提的長期目標2%區間，包括租金和工資等服務價格持續上揚，全球化逆轉趨勢令勞工市場出現結構性改變及全球供應鏈重整，將可能使核心通貨膨脹在明年年底仍然維持在4%以上，也因此，一直到明年年底，聯準會勢將一直維持著其較高的利率水準。

在美國聯準會持續的鷹派態度之下，也將使今年第4季股債波動持續，並呈現盤整格局。當市場處於盤整階段而且波動幅度仍然偏高時，投資者要如何因應？滙豐銀行預測美國政策利率將於明年初上升至4.5%至4.75%，並在年內維持在同一水準，預料美元將保持強勢，美元具備高息優勢，尤其是相對歐元、英鎊和日圓，而經濟衰退憂慮和地緣政治事件均助長避險情緒，是美元持續的利多因素，在考慮到歐元區和英國因能源危機可能於第4季步入衰退，對歐元和英鎊的前景看法偏向悲觀。

在股票配置方面，滙豐銀行保持對全球股票中性觀點，但會建議更嚴格篩選地區和類股配置，以應對可能的衰退、通膨和利率風險，並偏好優質股，投資者在衰退陰影和企業獲利不確定因素下會更關心公司基本面，優質股和業績欠佳的公司股價表現的差異化將擴大。因此，在通膨高漲之時，具備議價能力和邊際利潤偏高的優質公司股價將能勝過指數表現。

此外，滙豐銀行認為，現金流強勁並有能力派發高股息的優質公司可為股東創造更大收益，在經濟前景不確定的環境中，高股息公司的總回報展望會吸引投資人，因此，在最近債券殖利率飆升後，滙豐看好優質企業的中短存續期間（3至5年期）債券，因為殖利率曲線倒掛抵銷了長天期債券的天期溢價，短天期債券在利率波動下則表現較穩健。此外，預期經濟衰退的憂慮日增，將會推動全球避險資金流向優質投資等級債券。

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