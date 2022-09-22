疫後遊日本／遊客減少　美食、藥妝更好「敗」

記者從9月15日至19日跟隨媒體團至日本東京後，發現日本疫後旅遊的出現一些變化，包括遊客減少，熱門景點大多是日本人；藥妝店出現許多防疫小物；日幣大跌讓美食、購物變得更平價。
記者此次在平日上午前往澀谷，發現以往外國人會聚集在此購物、十字路口行人通行量極高的盛況已不再。週日前往雷門、淺草寺、仲見世通商店街，身邊幾乎都是日本人，可能受颱風天影響，人潮也很少，以往雷門前十分擁擠，旅客要與雷門合照一張都很難，現在則是門可羅雀，但仲見世通逛起來更愜意，浅草メンチ炸肉餅、豐福黑毛和牛咖哩麵包、淺草吉備糰子等人氣美食都變得更容易排到、吃到；淺草牛かつ炸牛排，疫情前在用餐時間，排上90分鐘都算正常，現在不用排那麼久了，約20分鐘就能入座。
疫情前，遊客都會前往上野阿美橫丁採購藥妝，整條商店街都是生氣蓬勃，但此次前來逛街人潮很少。藥妝店店員提到，這2年的顧客基本上都是日本人或在日生活的外國人，很少用到免稅櫃台。
受疫情影響，外國旅客無法訪日，再加上防疫需求，現在日本的藥妝店門口不再擺放過去受旅客歡迎的小物，如日本花王蒸氣眼罩、休足時間、面膜等，取而代之是各式各樣的口罩、蒸氣口罩、酒精等防疫商品，此外，還出現許多標榜增強免疫力的機能性零食，如森永就推出增強免疫力的、添加了プラズマ乳酸菌的巧克力。
2019年8月，新台幣1元可以兌換3.3日圓，但最新匯率僅約0.22元，相當於新台幣1元可兌換4.5日圓，在新冠肺炎疫情中，日本經濟受到重創，日幣的匯率也屢創新低，但對於國外旅客來說卻是一大福音，雖然跟疫情前相比，日本物價稍漲，卻敵不過日幣大跌的現況，疫情前、2019年一碗最普通的一蘭拉麵約980日圓（今年沒調漲），以當時匯率約0.28來算，約新台幣270元左右，現在以0.22計算只要新台幣215元。
此外，超人氣淺草牛かつ炸牛排，最便宜新台幣300有找，連以往不敢去的居酒屋都變便宜了不少，吃到有飽足感加上喝酒，每人約新台幣500左右；電器、藥妝、日本品牌衣物、甚至連球鞋都變得更便宜了，ABC MART的CONVERSE多款鞋子比台灣便宜6、700塊左右。