林襄受不了哭了！疑似本尊露點照被公開　3萬人力挺

25歲「樂天尤物」林襄憑政治明星臉、160公分身高及32E、23、33暴力三圍竄紅，但黑歷史一一被翻出，日前香港網友才瘋傳一段她早期穿兔女郎裝的露骨直播，昨（21日）又有2張疑似本人的上空照被PO上臉書社團，林襄在IG分享一張「落淚」的照片，似乎表達難過又委屈的心情。
一名男網友在臉書「霸社」公開某女性掀開小可愛的露點自拍照，另一張更是直接裸上身，配文寫著：「林香（襄）外流。」還附上林襄的球場照片，影射意味明顯，雖然女子沒有露臉，但手臂和下胸處的紋身與林襄本人雷同，引起不少粉絲議論。
針對裸照疑雲，經紀人莉奈回覆《NOWnews今日新聞》：「這好像之前也上過新聞了，不重要的事情不用一直浪費新聞資源重複報導，謝謝大家。」而林襄昨深夜在限時動態上傳一張球場側拍照，照片中她低著頭，噘起嘴巴，一副若有所思，眼角被P上一滴淚水，無奈的心情盡在不言中。
粉絲不忍林襄連日來承受的壓力，最新貼文多達3萬人按讚，許多人留言送暖，「加油！不要回首過去，重要的是現階段的妳很棒，我們都看到了！繼續當個活力小襄喔！愛妳喔」，林襄十分感動，親自道謝，有人說「林襄加油！希望妳能每天都開開心心的」，她以雙眼含淚的符號回「我也希望」，也對看她新聞看到反胃的網友道歉。（編輯：楊穎軒）