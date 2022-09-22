彰化小兄妹遭遇惹淚崩 善款專戶「爆量湧入」今截止受理
彰化和美一對白姓小兄妹，由於父母離異，獨自撫養他們的父親也罹癌過世，家中被斷水斷電，更沒錢繳學費，處境相當可憐；消息曝光後，各界愛心紛紛湧入，送給小兄妹接濟物資。彰化縣政府表示，近日來各界愛心善款爆量湧入，將專款專用並成立信託專戶，小兄妹生活已不用擔心，今（22）日就會關閉帳戶截止不再受理捐款。
據了解，彰化這對兄妹父母親去年離婚，當時媽媽就表示要「放棄小孩的撫養權」，也不願回來，兄妹和爸爸同住，三個人相依為命；未料獨力扶養兩個孩子的父親罹患淋巴癌，不但無法工作，9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房，不幸病逝，現在兄妹由大伯照顧，但是大伯經濟狀況也不好，未來處境令人擔憂。
目前小兄妹皆在家守靈，有人詢問「沒有水電的生活要怎麼過日子？」妹妹回答，都是叔叔跟阿伯去買水回來加熱，用擦澡的方式省水度日，令在場民眾相當不捨。所幸在社會處幫助下已經恢復水電；小兄妹家人也表示，兩兄妹都知道家裡經濟困頓，生活過得拮据，但他們也沒有任何怨言。
議員賴清美保守估計善款已破百萬元，透露今早又接到有善心人士要一次捐助20萬。除了捐款外，小兄妹家也湧入大批善心接濟物資，喪葬費用也已經由當地善心慈善會全權處理，在外界協助下，小兄妹的未來生活應該能夠回到正軌。（編輯：倪浩軒）