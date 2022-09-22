中職／女神降臨新莊！阿部瑪利亞現身悍將祭典

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熱鬧又趣味的和風祭典將在新莊城堡重磅登場，悍將與人氣節奏遊戲《太鼓之達人 咚咚雷音祭》一起合作帶來豐富的遊戲和獎品，當天入場的球迷朋友，可憑內野實體票券或電子票卷識別手環，領取《太鼓之達人》擦拭布一份，限量1000份、送完為止。
除了進場贈品之外，還有一系列的祭典遊戲等著家人們來挑戰，以Switch遊戲《太鼓之達人 咚咚雷音祭》為主軸的關卡「粉絲大挑戰」、「《太鼓之達人 咚咚雷音祭》體驗」與「鼓棒老師節奏挑戰」，只要集滿2個章即可至歐氣滿滿水球攤釣起的水球兌換精美獎品，最大獎包括Nintendo Switch（OLED款式）、新發售的《太鼓之達人 咚咚雷音祭》Switch版遊戲片！此外，也特別設置豐富可愛的紀念拍照區，讓大家一同在祭典中留下美好回憶！
當天賽前還將舉辦「Fubon Angels 心動拍照會」，活動當日限於一樓商店購買悍將商品最終消費金額達 $3,000元，即可獲得拍照會號碼牌一張，將可與4位Fubon Angels合照， 賽前Fubon Angels 也將換上日系服裝，帶來與台灣萬代南夢宮娛樂合作，以《太鼓之達人 咚咚雷音祭》主題曲為主的日系開場舞首演！賽前壓軸更邀請到女神阿部瑪利亞與《太鼓之達人 咚咚雷音祭》中的元氣角色「小咚」擔任開球嘉賓，為比賽開出漂亮的好球。
當天還有美味、可愛的屋台市集等著家人們，包括「樓下那煎銅鑼燒」、「日の本屋台」、「艸良作」等日式市集在新莊城堡等著大家，揪三五好友一起換上浴衣想像漫步在日本街頭，一起日式風情Chillㄧ下！