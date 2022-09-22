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柯稱高虹安如「被性侵」　陳時中嘆：別用性別議題講時事

▲陳時中今日赴大安區白蘭市場掃街，並接受媒體聯訪。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.22）
▲陳時中今日赴大安區白蘭市場掃街，並接受媒體聯訪。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.22）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-22 10:40:302022-09-22 10:57:31

民眾黨新竹市長參選人高虹安涉論文抄襲又「戰學歷」，為新竹市長選舉投下變數；惟兼任民眾黨主席的柯文哲今（22）日竟表示，高虹安一連串風波像是「惡霸要性侵女生，女生為了反抗咬一口，結果每個人都說為什麼咬人」，爭議言論引發譁然。民進黨台北市長參選人陳時中今日赴白蘭市場掃街前受訪對此表示，柯文哲失言不是新聞，但應該避免用性別議題講時事，這是不尊重的行為。

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▲台北市長柯文哲22日確診後，23日上午仍舊照常透過視訊方式參與市府相關會議，不過看得出確診已經對柯文哲的身體狀況造成影響。（圖／台北市政府提供）
▲柯文哲稱高虹安如同被性侵要反咬，引發譁然。（資料照／台北市政府提供）
高虹安爆出抄襲，且還失言瞧不起中華大學，引發論戰；柯文哲今日卻表示，高虹安畢竟還年輕，所以會覺得很委屈，「要怎麼形容？就像是一個惡霸、流氓要去性侵一個女生，女生為了抵抗咬他一口，結果現在每個人都說為什麼咬人？奇怪！」爭議言論引發譁然。

陳時中今日赴白蘭市場掃街前受訪，被問及柯文哲一連串言論表示，柯文哲失言不是新聞，但政治人物應該要避免用性別議題講時事，這樣是不尊重的。
 
另外，柯文哲還稱總統蔡英文控制媒體，陳時中也打趣詢問現場記者，「我們這邊媒體這麼多，有誰覺得被蔡總統所控制？」

至於黃珊珊昨天受訪先說不用比較學歷，但深夜又轉彎在臉書公開聲援高虹安，還說背負藍綠攻擊是第三勢力的宿命，引發討論，陳時中對此表示，這再度顯示黃珊珊對相關輿情沒有消化，才會前面影涉後面再抹平，「我覺得在競選各種攻擊都有，但還是要將心比心，就公共政策來攻防比較好」。

▲（圖／翻攝自高虹安臉書）
▲高虹安爆出抄襲並「戰學歷」爭議，為新竹市長選情投下變數。（圖／翻攝自高虹安臉書）

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