柯稱高虹安如「被性侵」 陳時中嘆：別用性別議題講時事
民眾黨新竹市長參選人高虹安涉論文抄襲又「戰學歷」，為新竹市長選舉投下變數；惟兼任民眾黨主席的柯文哲今（22）日竟表示，高虹安一連串風波像是「惡霸要性侵女生，女生為了反抗咬一口，結果每個人都說為什麼咬人」，爭議言論引發譁然。民進黨台北市長參選人陳時中今日赴白蘭市場掃街前受訪對此表示，柯文哲失言不是新聞，但應該避免用性別議題講時事，這是不尊重的行為。
高虹安爆出抄襲，且還失言瞧不起中華大學，引發論戰；柯文哲今日卻表示，高虹安畢竟還年輕，所以會覺得很委屈，「要怎麼形容？就像是一個惡霸、流氓要去性侵一個女生，女生為了抵抗咬他一口，結果現在每個人都說為什麼咬人？奇怪！」爭議言論引發譁然。
陳時中今日赴白蘭市場掃街前受訪，被問及柯文哲一連串言論表示，柯文哲失言不是新聞，但政治人物應該要避免用性別議題講時事，這樣是不尊重的。
另外，柯文哲還稱總統蔡英文控制媒體，陳時中也打趣詢問現場記者，「我們這邊媒體這麼多，有誰覺得被蔡總統所控制？」
至於黃珊珊昨天受訪先說不用比較學歷，但深夜又轉彎在臉書公開聲援高虹安，還說背負藍綠攻擊是第三勢力的宿命，引發討論，陳時中對此表示，這再度顯示黃珊珊對相關輿情沒有消化，才會前面影涉後面再抹平，「我覺得在競選各種攻擊都有，但還是要將心比心，就公共政策來攻防比較好」。