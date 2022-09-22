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張善政、高虹安接連被爆抄襲　蔣萬安痛批民進黨選風惡質

▲蔣萬安批民進黨選風惡質且極端。（圖／記者余祥攝，2022.9.22）
▲蔣萬安批民進黨選風惡質且極端。（圖／記者余祥攝，2022.9.22）

記者余祥／台北報導

2022-09-22 10:42:56

有關國民黨桃園市長參選人張善政、民眾黨新竹市長參選人高虹安接連被爆抄襲，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（22）日表示，民進黨的選舉走向越來越極端且惡質化，他最早深受其害；這次選舉就是信任的考驗，慈濟、台大、宏碁、辛辛那提大學跟民進黨，他選擇相信前者，相信民眾的眼睛都是雪亮的，他呼籲民進黨跟網軍側翼，還給民眾良好的選風，否則會被市民淘汰。

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慈濟日前爆料政府阻擋民間採購疫苗，引發民進黨網軍攻擊，總統昨日會見慈濟，是否想平息風波？蔣萬安說，民進黨唱雙簧、黑白臉的操作手法一直都沒變過，民眾還是希望看到政府能真誠的面對民眾多元的意見以及市民的需求，而不是權謀式的表面手法。

至於疫苗採購問題，蔣萬安說，有政治考量的防疫政策從過去到現在都一樣，不管是現在的指揮官王必勝，還是之前的陳時中都是如此，與其說王必勝是陳時中的小弟，不如說兩人都是民進黨的小弟，疫苗採購如果真的有超前部署，就沒有貴不貴的問題，重點在於有沒有符合疫情需求以及與國外相比的合理性。

民間舉行中正紀念堂轉型論壇，蔣萬安卻拒絕參加，蔣萬安說，當天已安排市政相關行程，也相信市民更關心具體的市政內容，他的態度一致，市民現在真正關心的是未來能有更好的市政服務及願景，這才是目前他最關心的事情。

媒體詢問，中正紀念堂轉型議題立場轉彎？蔣萬安強調，他的態度跟立場一直沒有改變，這些事情不應該造成社會對立與仇恨，這些都不是市民最關心的議題，也不是最迫切要解決的問題。

有關黃珊珊零碳排口誤，蔣萬安說，顯示黃珊珊對氣候變遷的議題不熟悉，他在立法院對於氣候變遷、2050淨零碳排、世界各國和歐盟試行的碳關稅等都有非常深入的了解，未來在城市治理方面，也希望朝這個目標邁進。

被問及民進黨台北市長參選人陳時中到市場掃街是否擔心票被挖走？蔣萬安說，市場是開放的場域，每個人都可以到市場採買或懇託，這是選舉過程中非常正常且自然的事情，不需要有過度的聯想。

至於國台辦主任馬曉光再提一國兩制，蔣萬安強調，中華民國是主權獨立的國家，堅定捍衛台灣的民主自由法治，也堅決反對一國兩制。

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