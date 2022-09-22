張善政、高虹安接連被爆抄襲　蔣萬安痛批民進黨選風惡質

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至於疫苗採購問題，蔣萬安說，有政治考量的防疫政策從過去到現在都一樣，不管是現在的指揮官王必勝，還是之前的陳時中都是如此，與其說王必勝是陳時中的小弟，不如說兩人都是民進黨的小弟，疫苗採購如果真的有超前部署，就沒有貴不貴的問題，重點在於有沒有符合疫情需求以及與國外相比的合理性。
民間舉行中正紀念堂轉型論壇，蔣萬安卻拒絕參加，蔣萬安說，當天已安排市政相關行程，也相信市民更關心具體的市政內容，他的態度一致，市民現在真正關心的是未來能有更好的市政服務及願景，這才是目前他最關心的事情。
媒體詢問，中正紀念堂轉型議題立場轉彎？蔣萬安強調，他的態度跟立場一直沒有改變，這些事情不應該造成社會對立與仇恨，這些都不是市民最關心的議題，也不是最迫切要解決的問題。
有關黃珊珊零碳排口誤，蔣萬安說，顯示黃珊珊對氣候變遷的議題不熟悉，他在立法院對於氣候變遷、2050淨零碳排、世界各國和歐盟試行的碳關稅等都有非常深入的了解，未來在城市治理方面，也希望朝這個目標邁進。
被問及民進黨台北市長參選人陳時中到市場掃街是否擔心票被挖走？蔣萬安說，市場是開放的場域，每個人都可以到市場採買或懇託，這是選舉過程中非常正常且自然的事情，不需要有過度的聯想。
至於國台辦主任馬曉光再提一國兩制，蔣萬安強調，中華民國是主權獨立的國家，堅定捍衛台灣的民主自由法治，也堅決反對一國兩制。