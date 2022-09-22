柯文哲：高虹安就像被惡霸性侵　咬對方一口還要被罵

民眾黨新竹市長參選人高虹安，日前在召開記者會反擊論文抄襲爭議時，因為「戰學歷」的言論讓論文案失焦，反而被外界針對其歧視學歷低的說法進行抨擊。而高虹安本人也隨即錄製影片向外界道歉，甚至在接受專訪時落淚表達委屈，引發各方議論。對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今（22）日也積極為下屬講話，甚至形容「就像一個惡霸流氓要性侵一個女生，女生為了抵抗咬他一口，結果現在每個人都說妳為什麼咬人？」
柯文哲今日上午出席公開活動時，也臨時停下腳步接受媒體簡短訪問。被問到近日來高虹安論文抄襲事件失焦，反而因為「戰學歷」言論遭到反對方攻擊一事，柯文哲也積極為子弟兵說話，表示高虹安還很年輕，所以她會覺得很委屈。
「所以怎麼形容？就像一個惡霸流氓要性侵一個女生，女生為了抵抗咬他一口，結果現在每個人都說妳為什麼咬人？」柯文哲說，當年高虹安在美國唸書的時候並沒有顯赫的名聲，所以她是辛辛苦苦去美國唸的博士，結果卻造謠她論文有造假，「人家美國都願意出證明了，為什麼幾乎每個人都在轉移焦點？」
柯文哲質疑，為何沒有人指責週刊的報導？沒人指責名嘴、網軍帶風向？「奇怪，每個人都說高虹安講錯話？」柯文哲強調，她還是年輕，受到委屈就會哭。