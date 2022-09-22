今年沒賺夠？秋分「6招開運」發大財：洗澡完必做這件事

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🟡第1招：早睡早起，聽水晶音樂養財氣
不正常作息會讓體內氣血亂糟糟，睡覺是調和生息最好的方式，血氣足、財運才會足。睡前20分鐘聽一些水晶音樂，可以調和身心靈，聽水晶音樂可幫助增加α波，刺激大腦分泌腦內啡，讓人感到愉悅，利於早起接財氣。
🟡第2招：早起喝一壺菊花茶
雨揚老師建議，盡量買有機菊花茶，想要開心花、有錢花，就要喝菊花茶。夏天吃西瓜、冬天喝菊花，菊花可以滋潤、清熱、去除體內的病氣，增強免疫力，眼睛亮、財運才會亮，投資的眼光才會精準。而菊花比較寒涼，若是體質比較寒的人，可搭配枸杞、龍眼乾這些溫熱食材一起喝。
🟡第3招：潤潤好幸福
秋天是乾燥的季節，身體缺水容易喉嚨痛、便秘、頭髮乾、眼睛乾、皮膚乾，一個人看起來乾巴巴，就會覺得很苦命，苦運就會來。秋分之前開始潤喉、潤肺、潤髮、潤膚，多吃一些潤肺的食物，像是杏仁茶、蓮藕茶，但要避免加太多糖，甜則容易生痰，尤其秋天容易咳嗽。此外，洗頭後一定要護髮，擦全身乳液保養，讓整個人都「潤潤的」，財氣也會很豐潤。
🟡第4招：吃六顆帶殼栗子
栗子讓人利多、財運健康變厲害，吃帶殼的栗子，代表自己要剝殼，象徵破除舊運、脫殼新生。栗子是秋天當季食物，承接大地能量與營養，吃栗子等於吃「食祿運」，但不要過量食用，6顆代表六六大順，買一包炒栗子可全家一起分享共吃。
🟡第5招：以果迎食祿、以鹿迎財祿
要承接食祿的旺運，可在客廳或廚房餐桌上擺一盆水果，水果代表食祿豐收。官祿、財祿想要更好，就在家擺跟「鹿」有關係的物品，鹿象徵喜祿、福祿、食祿、財祿，祿越多、進帳越多，也可把手機、電腦桌布都先換成鹿的圖案或照片，見鹿迎祿、越來越富。
🟡第6招：黃水晶隨身帶
大地色系的水晶除了黃水晶之外，髮晶、鈦晶、茶晶或是橘色系水晶都可以。除了配戴黃水晶飾品，也可使用一把小顆的黃水晶，先放到束口袋或小盤子，早上7點至9點放在太陽底下，接收陽光財氣一小時，接完財氣收在束口袋裡，放到包包隨身攜帶，走到哪裡都自動接財接福，賺滿秋分財運。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。