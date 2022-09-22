許藍方控正宮妨害名譽不起訴　週刊記者另案偵辦

「最美博士」許藍方去（2021）年遭爆捲入已婚康醫師的婚姻，遭康妻求償300萬元，台北地院日前判許藍方須賠償康妻50萬元，許沒有上訴，全案確定。然而許藍方另闢戰場，反控康妻與週刊記者涉嫌妨害名譽，台北地檢署認為，許穿背心斜躺沙發自拍，再加上有「寶貝晚安」的詞彙，認為康妻指照片為私密清涼照與事實相去不遠，今（22）日將康妻不起訴。
對此，許藍方委任律師曾耀賢表示，等收到不起訴書後，會跟許藍方討論是否要提出再議，但許藍方本身並非是一個想要製造爭端的人，而且那是一個家庭，只要司法程序一天沒走完，對方家庭的私事都會攤在陽光下。
許藍方日前接受《NOWnews今日新聞》專訪時曾表示，週刊報導中所指稱她傳送「私密照」給康男，事實上都是她在社群平台IG、FB上傳的照片，每張都有穿衣服，結果卻被康男存檔放在電腦檔案夾中，因此控告康妻、週刊記者涉嫌妨害名譽。
然而，檢察官勘驗發現，許藍方有穿背心、斜躺床上自拍，另有「寶貝晚安」的詞彙，認定康妻指為私密清涼照與事實並無相去太遠。
另外，週刊記者出庭證稱，康妻沒有跟他說照片是裸身照，而是他看了照片後自己寫的，檢方認為，康妻不構成妨害名譽，予以不起訴，至於記者另案偵辦中。