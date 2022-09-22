外資賣股撤資致台幣貶！楊金龍說原因　稱與台美利差無關

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此外，台股與美國那斯達克指數連動緊密，相關係數達0.93，導致今年台股隨美股震盪下跌，加上外資基於全球資產重新配置及面臨基金贖回的資金需求等考量，實現其在台股的龐大帳面利益。截至去年底，外資投資國內資產市值約7545億美元，扣除所匯入本金後，帳上獲利達5249億美元，加以推估今年股息發放創新高達新台幣2.32兆元、約770億美元，其中外資獲配股息約可達新台幣6632億元、約220億美元。
對於今年以來新台幣貶值，楊金龍認為，主要是因外資賣超台股並匯出資金，尤其外資匯入資金以投資台股為主，持有台債的比重甚微，今年以來，隨外資賣超台股實現龐大獲利後並大舉匯出，加以其在國內匯市交易比重達7成，導致台北外匯市場美元需求大於供給，也是今年新台幣對美元匯率貶值逾11%的主因。
壽險業匯出金額也未增加，顯示利差亦非壽險業今年投資海外的主要考量。楊金龍說明，影響壽險業國外投資因素，主要為保費收入及核定對外投資上限。壽險業保費收入連續3年呈現縮減，今年1至7月保費收入較上年同期減少18.9%，致可運用資金較往年為低，壽險業國外投資已逼近核定上限，而近期壽險業、投信業等的淨匯出金額並未增加，今年上半年國內壽險業淨匯出金額反呈減少，今年第2季國內投信的債券ETF因其主要投
資人（即壽險業者）大幅贖回，資金轉為淨流入（即外匯供給者）。
對於今年以來面臨輸入性通膨壓力，新台幣卻持續走貶，楊金龍認為，雖然新台幣貶值影響國內通膨，但尚屬有限，主要是國內輸入性通膨壓力主要來自國際原物料價格高漲，今年1至8月美元計價進口物價年增率為13.85%，已連續數月回降，至8月為8.17%。因回降幅度大於新台幣對美元匯率貶值幅度，使得新台幣計價進口物價年增率亦連續數月回降。
新台幣匯率貶值加重國內輸入性通膨壓力，也仍屬可控。楊金龍表示，今年1至8月新台幣對美元匯率較去年同期貶值3.15%，使得新台幣計價進口物價年增率升為17.70%，其增幅3.85個百分點，估計貢獻CPI年增率0.10至0.19個百分點，影響相對有限（今年新台幣匯率貶值的影響已部分反映到CPI）。
楊金龍進一步談到，假設新台幣匯率由去年平均的28.02元貶值至今年平均的29.5元，貶幅5.02%，估計將使今年CPI年增率上升0.12~0.25個百分點；若平均貶至30元，貶幅6.6%，則其影響將略提高，估計為0.16~0.33個百分點，仍屬可控。