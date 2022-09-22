疫後遊日本／新景點誕生、日本吹起「台灣熱」

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澀谷最高展望台「SHIBUYA SKY」於2020年開幕，高達230公尺、地面部分共47層樓，是「SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE」百貨從14樓到頂樓的設施空間，共由3個部分所構成，包括14層至45層的移行空間「SKY GATE」、室外展望空間「SKY STAGE」頂樓的露天展望台、以及46層的室內展望迴廊「SKY GALLERY」。
在位於澀谷上空230公尺處的展望裝置內，除了能從360度的視角眺望景色之外，還能遠眺富士山、晴空塔、東京鐵塔，無敵日、夜景等，就連偶像團體「嵐」也選在這裡拍攝MV取景，絕對是疫後遊日必訪景點！
SHIBUYA SKY營業時間為10:00至22:30（最終入場時間為21:20），成人票（18歲以上）網購門票為1,800日圓、當天販售門票為2,000日圓；國中生·高中生網購門票為1,400日圓、當天販售門票為1,600日圓；國小生網購門票為900日圓、當天販售門票為1,000日圓；幼兒（3歲～5歲）網購門票為500日圓、當天販售門票為600日圓。
疫情期間開幕的還有2020年重新整修對外開放的「MIYASHITA PARK宮下公園」，從JR山手線澀谷站走出來，往原宿方向沿著明治通走，就可以看到重新開幕的澀谷區「MIYASHITA PARK」，在「MIYASHITA PARK」商業設施的4樓，有一個空中庭園，除了有自然綠地可以休憩外，還有由潮流教父藤原浩操刀的「星巴克宮下公園店」，販賣其品牌限定商品，此外，公園裡面還有攀岩場、海灘運動場、和多目的運動設施，可以體驗各式各樣的活動。空中庭園每天從早上8點營業至晚間11點，其中滑板場、攀岩場和多目地運動設施都可以預約使用。
逛累了還有1樓的「澀谷橫丁」，長達100公尺的街道小店，集合了從北海道、東北、關東、橫濱中華街、北陸、近畿、東海到沖繩的日本當地美食，有相撲料理、喫茶店和小酒館等19間「食市」店舖相連，且24小時營業（因應疫情現在營業時段為11:00至23:00）。
以前逛完淺草想接著去晴空塔的話，必須搭乘電車才能前往，現在多了一條新「捷徑」，就是橫跨隅田川的「SUMIDA RIVER WALK」，該步道連結了東京數一數二的觀光勝地淺草與東京晴空塔，現在旅客可以邊欣賞河道風景、邊慢慢散步約10分鐘前往晴空塔。
從淺草走過「SUMIDA RIVER WALK」、往晴空塔方向繼續走，走累了還能到2020年6月新開幕商業設施「TOKYO mizumachi」，找個咖啡廳坐坐，休息一會兒，這是位於連通淺草站與東京晴空塔站的東武晴空塔線高架橋下的商業設施，分為東西2個區域，有各式各樣的精品店、生活雜貨店，還有餐廳、酒吧、咖啡廳，販賣日式傳統點心、三明治、啤酒等。
由於台日友好、日本風靡台灣珍奶以後，就開始流行起各種台灣美食，再加上疫情期間無法訪台，更加深了這樣的狀況，疫情期間日本颳起「台灣熱」，雞排、魯肉飯、台灣品牌手搖飲東京街頭都看得到！
「誠品生活」也進駐日本，「COREDO 室町 TERRACE」與「誠品生活日本橋」於2019年9月27日正式開幕。誠品生活日本橋2樓樓層共佔地870坪，分成4大區域，包括誠品生活expo選貨店＆工作坊、誠品書店書籍區、餐飲＆食品販售區、文具區，其中台灣的郭元益、王德傳茶葉也在此進軍日本。
除了台灣店家以外，也有精選日本職人品牌，如來自大阪手染布品牌「NIJIYURA（にじゆら）」、山梨縣的首飾老舖「L&Co.」和手工雜貨「Creema STORE」等店家。
在日本生活30年的媒體人星原恩表示，日本從流行台灣珍奶後，便開始出現魯肉飯、古早味蛋糕、豆花等，不但開了專門店、連鎖超商也趕上這股風潮，就連日本連鎖餐廳「松屋」也在 9月13日正式發表發售魯肉飯，但有人評比不夠道地、八角味道不夠等等。
星原恩說，台灣美食、小吃，對日本人來說很具吸引力，「現在的餐廳或小吃只要冠上台灣二字，就能吸引日本人」，甚至有中國料理店，也默默改名為台灣料理，這樣的風潮推測與疫情無法遊台有關。