高虹安爆爭議！憤怒值飆5倍 熱搜度勝擁135萬粉絲林襄
民眾黨新竹市長參選人高虹安遭爆出博士論文抄襲，其召開記者會時又脫口「戰學歷」，一連串風波，為新竹市長選舉投下變數。社群分析臉書粉專「今天有數嗎」分析高虹安的社群聲量，直指其涉抄襲又失言讓聲量飆高10倍，不過憤怒指數有5倍，熱搜程度更超越IG有135萬粉絲的樂天女孩林襄，雖然高虹安藉此衝高了聲量，但對其是正面還負面影響，尚有待觀察。
社群分析粉專「今天有數嗎」表示，高虹安在過去數週的單週社群聲量都在1至1.5萬左右徘徊，相較其身上擁有的話題元素，其實不算特別高，結果回應論文抄襲記者會上的失言，讓她20至21日就獲得將近15萬的社群聲量，飆高至平常的10倍。
該粉專也說，甚至20日當天Google的搜尋量比較，高虹安也以20萬的數字，遠勝IG坐擁135萬粉絲、最近受到關注的樂天女孩、啦啦隊女神林襄。
該粉專表示，然而如此高的聲量，卻不一定是好事。觀察這2天高虹安相關貼文的憤怒指數，比起過去幾週的數據，也來到驚人的5倍，甚至也有人翻出，高虹安接下來正要去她口中批評的中華大學演講，該篇貼文在21日晚間已累積了超過 700 分享，引來大量網友「朝聖」。
該粉專指出，從文字雲也可看出，除了「辛辛那提大學」、「資策會」等第一波新聞的重點關鍵字之外，包括「北一女」、「中華大學」、「夜間部」等「學歷歧視」的相關字詞也都佔了不低的比重。雖然高虹安在這次事件中衝高了聲量，但是好是壞尚待觀察。