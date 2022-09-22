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限三天！全家「拿鐵、霜淇淋」買1送1　7-11拚任兩杯半價

▲周五迎秋分，周末限時三天開喝，全家大杯經典拿鐵買一送一，平均單杯28元。（圖／業者提供）
▲周五迎秋分，周末限時三天開喝，全家大杯經典拿鐵買一送一，平均單杯28元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-22 11:26:31

24節氣「秋分」將在明（23）日到來，迎接秋高氣爽的好天氣，超商同步釋出周末限定優惠。9月23日至9月25日連續三天，全家持續發動「康康5」，祭出經典黑炫牛奶酷繽沙、可樂共6款商品買一送一。周末三天限時開喝大杯經典拿鐵買一送一，平均單杯28元；全盈+PAY獨享的霜淇淋買一送一也再度登場。7-11則在APP推出翻翻樂遊戲，一人每天可免費玩兩次，力拚指定咖啡任兩杯半價、兩杯5.5折。

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全家限定周末發動的「康康5」優惠，明（23）日至9月25日限時3天，推出6樣商品買一送一，包含經典黑炫牛奶酷繽沙、阿奇儂藏心布蕾雪糕、可口可樂等人氣商品都是半價。咖啡優惠則是大杯經典拿鐵（55元）買一送一，平均單杯28元，同樣採取小白單模式，憑券在下周（9/26至10/2）於原店免費兌換第二杯。

此外，全盈+PAY限定優惠同步開跑，除了Fami!ce全家霜淇淋不限口味買一送一外，平均單支25元，在全家APP隨買跨店取使用全盈+PAY付款，另有FMC檸檬梅醋飲、饗米法國松露條餅、威德保健飲品系列買一送一。

▲全家超商自9月23日至9月25日加碼「康康5」。（圖／業者提供）
▲全家超商自9月23日至9月25日加碼「康康5」。（圖／業者提供）
7-ELEVEN針對即將到來的10/1國際咖啡日，在《7-ELEVEN》APP（非OPEN POINT）舉辦「翻翻樂」活動，至10月8日前每帳號每天可免費玩2次，在60秒內完成翻牌配對就能獲得現煮飲品優惠，可獲得CITY系列指定品項任選2杯半價，另外還有兩杯5.5折、兩杯7折、兩杯7.5折、兩杯8.5折優惠券。

▲7-11在《7-ELEVEN》APP推出「翻翻樂」，每天免費玩兩次，拼指定咖啡任兩杯半價、兩杯5.5折。（圖／業者提供）
▲7-11在《7-ELEVEN》APP推出「翻翻樂」，每天免費玩兩次，拼指定咖啡任兩杯半價、兩杯5.5折。（圖／業者提供）
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