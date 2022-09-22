轟王惠美獨斷！黃秀芳展溫柔 曝「違逆」老公選縣長原因
民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》今（22）日上架第10集，邀請彰化縣長參選人黃秀芳產地直送在地食材，煮一碗干貝蕎麥拌麵。黃秀芳一開場就自爆，接受民進黨徵召參選彰化縣長前，曾被先生再三警告「你不可以答應」，即使先生氣到「罷工」不煮飯，結果她依舊堅持出戰，她說，最大的原因就是，看到自己為彰化創造更多幸福建設，讓年輕人願意回家會很感動。
黃秀芳形象溫和，與國民黨籍現任彰化縣長王惠美的「霸氣」有極大不同，黃表示，比起一言堂或獨斷霸氣，自己的「溫柔式霸氣」才會說到做到，「而不是在鏡頭前膨風作秀」。她說自己勤跑基層、體察民意，親口向鄉親報告政績，用專業又實在的方式跟鄉親「直球對決」。
黃秀芳補充，她這次選戰的主軸是「幸福芳程式」，希望全面提升彰化的工作機會、改善居住環境與教養環境。她舉例，自己曾為芬園鄉爭取改善自來水品質，因而成功吸引年輕人回鄉，「年輕人因為有自來水而願意回家，你不覺得很感動嗎？」同時，黃秀芳立委任內也成功爭取鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化，兩大建設都準備動工，未來4年就是關鍵。
黃秀芳也提到，她很感謝先生一手包辦家務， 除了一口氣買6台不同功用的吸塵器外，廚藝也很好，跟自己比，孩子一吃就知道誰煮的。另外，她也說，雖然先生起初叫她不要答應參選縣長，但她覺得要打造一個讓年輕人願意回家的城市，所以仍堅持答應黨中央徵召。