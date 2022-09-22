高獲利高損失　苓雅警成功阻詐保老翁積蓄

高雄市一名林姓老翁日前前往苓雅區某銀行提供帳號，並向行員表示，欲匯款新臺幣５萬元。經行員詢問，林姓老翁也坦白告訴行員欲投資通訊軟體內群組財經商學院的股票，行員發覺有異隨即通知警方到場。經轄區苓雅分局員警耐心解釋後，方才恍然大悟，保住辛苦存下來的養老金。
高雄市苓雅區林姓老翁誤信名為「財經商學院」內假老師、真詐騙的通訊軟體群組於20日12時急忙至銀行欲匯款５萬元，獲銀行行員來電趕抵現場，員警詢問下瞭解，林姓男子因緣際會被加入通訊軟體LINE內群組財經商學院，但因為不斷在群組內看到同為群組成員的其他人，陸陸續續傳訊息表示因現今台股不好操作，透過與助教報名之後，有額外獲利，而且持續加碼大把資金，林姓老翁雖是半信半疑，但仍忍不住心動，想投資新台幣5萬元嘗試看看。
民權所長許世祺表示，就在林姓老翁準備匯款之際，到場員警一查通訊軟體LINE的對話後，就直言就是詐騙趕緊攔阻，並告訴林姓老翁：投資的群組裡假老師總會複製貼上許多「真」財經老師的文章在群組內，佯裝真的有在教學， 而裡面獲利的假同學也都是自己人所扮演，當民眾真的有興趣之時，詢問假助教便會引導民眾至他們自己所架設的假投資平台，並要求民眾在該平台儲值充幣，而到那步驟就為時已晚了。
許世祺指出，所幸林姓老翁在員警的分析下便放棄匯款的念頭，也減少一筆損失，對行員機警報案，林姓男子表示感謝。他也呼籲民眾遭遇類似情形時不可輕信，需再三求證，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，以免積蓄遭詐得不償失。