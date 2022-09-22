美議員提案加速對台軍售 外交部感謝：展現對台堅定支持
美國眾議院外委會亞太小組首席議員夏波（Steve Chabot, R-OH）、資深議員薛曼（Accelerating Arms Transfers to Taiwan Act）近日提出「加速對台軍備移轉法案」（Accelerating Arms Transfers to Taiwan Act）法案，要求行政部門加速對台軍售，並增列台灣為美軍軍備儲存地點，以因應中國對台威脅。外交部今日表示，由衷感謝對台灣安全的關心及堅定支持。
外交部發言人歐江安表示，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波及外委會民主黨資深議員薛曼於15日提出「加速對台軍備移轉法案」，要求在優先運送「國防剩餘物資」的國家名單新增台灣、授權美國防部長可運用「特別防衛採購基金」提供台灣防衛物資及服務、授權可在台灣設置「戰爭儲備庫存」等，以期加速美國對台軍售交付日程。
歐江安表示，對於夏波共同主席及薛曼眾議員共同提出友我法案，展現對台灣安全的關心及堅定支持，外交部表示由衷感謝，強化台灣自我防衛能力一向是我國政府的優先工作項目之一，政府將持續與美國國會友人及行政部門保持密切合作與聯繫，以確保我國有足夠國防實力與裝備面對各項挑戰。