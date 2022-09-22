邊境鬆綁！最新防疫指引曝光 蘇貞昌：0+7最快10/13上路
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（22）日上午赴行政院會進行「邊境穩健解封 邁向正常生活」報告，行政院長蘇貞昌於會中表示，疫情中朝向正常生活、積極防疫與穩健開放邁進，評估疫苗施打率、快篩充足率與抗病毒藥物使用率，將在9月29日開放第一階段邊境管制措施，包括入境總量提升至每周6萬人，恢復各國互惠免簽證，取消入境採集深喉唾液PCR檢測，改以發放4劑快篩試劑，若疫情如預期發展，最快將在10月3日開放「0+7」入境免居隔。
蘇貞昌表示，疫情期間感謝各部會與國人努力，政府也為國境解封做足準備，評估包括疫苗施打率、快篩充足率與抗病毒藥物使用率，這段時間適逢開學與中秋連假，疫情目前在指揮中心的預判與掌握中，入境旅客陽性率也逐漸下降。
蘇貞昌說，有關邊境管制措施，將分階段逐步開放，第一階段將自9月29日起提升入境總量至每周6萬人次，恢復各國互惠免簽證，取消入境採集深喉唾液PCR檢測改以發放4劑快篩試劑，開放3天檢疫及4天自主防疫處所為1人1室，並於入境日及第3天檢疫期滿時快篩。
蘇貞昌指出，為讓各行各業因應準備提前宣布，若第一階段邊境管制後疫情如預期預判，2周後也將正式實施第二階段，包括入境總量每周提升至15萬人、「0+7」入境免居隔、開放免簽證國家入境與觀光取消禁團令，最快將在10月13日上路。
蘇貞昌也向國人喊話，疫情掌控台灣始終走得比別的國家還好，請國人同胞放心。
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