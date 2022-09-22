房地產928檔期買氣淒慘？專家：利空全到齊「百年一遇」

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進一步分析928檔期推案，今年推案量最大的地區落在台北市，雖然推案數量並不多，但主要指標案金額相當大，因此逼近千億元大關。何世昌解釋，今年928檔案量成長的主因是如「DIAMOND TOWERS台北之星」等延推案量挹注，單一個案就占全市近半案量。北市在檔期最集中且新案最多的地方就是「北投士林科技園區」，預計將開賣的建案如「華固上文林」、「宏普北士科案」、「隆遠心仝聚」、「璞真文學」、「樸園璞開石」等案。今年以來，北士科建案的每坪開價、成交均價都達到三位數，房價水準直追士林天母地區，儼然已成為北投新豪宅區。
不過正因為11月大選將至，不少建商也選擇乾脆把案子延後到選舉完再公開銷售，例如「都廳大院」繼續沉潛，以至於推案潮不如想像中那麼洶湧。
至於推案量居次的新北市，今年928檔約有780幾億元新案開賣，但此檔期推案分散於各地，僅三重的二重疏洪道重劃區、二重地區（捷運先嗇宮站一帶），以及土城暫緩發展區等地案量稍多，其餘區域案量均在百億元以下。
而深受外來客喜愛的桃園，受疫情等因素影響的延推案多在暑期間公開，例如青埔特區便是如此，因此桃園928檔推案量僅剩約343億元。產品的部分，多數建案以二房、三房為大宗，鎖定首購、首換與大台北輕移民。有趣的是，桃園蛋白區推案數比蛋黃區多，蛋白區建案多想拉攏受高房價推擠而來的桃園市區客，而市區建案卻想吸引大台北輕移民。
過去幾年房市相當火熱的新竹，928檔量能也很有限，估計只有約250幾億元，且多集中在竹北菁華重劃區。雖然菁華區供給量稍增，但預期新案成交均價至少從每坪70元起跳，4、5字頭的價格已經回不去了。另外，往年推案極少的寶山鄉，今年湧現推案潮，928檔有數個新案開賣；值得注意的是，在高價新案助攻之下，寶山新建案房價是否能在短短一年內，從1字頭飆到3字頭？後續頗值得關注。
何世昌認為，今年928檔期由於內外在雜音太多，預料買氣難大幅上升，業者心心念念的遞延性買盤，或許要等到選後才會見到曙光。