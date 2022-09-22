特企／《天龍八部2》手遊聖火再起　全新職業霸氣降臨！

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明教擅長近戰及外功，主屬性為火。明教弟子手持長柄大刀，擁有全職業最高持續輸出及最高單次爆發的能力，機動能力十分高。乃隊伍中不可或缺的神隊友，不僅能持續疊加傷害讓敵人節節敗退，同時擁有復活能力，可提供隊友們附加限時的復活加成。
全新「縹緲峰」副本上線 與天山童姥一決高下！
原著中的經典場景「縹緲峰」化身為遊戲中的全新副本，玩家將在此與金庸經典小說中的傳奇人物「天山童姥」一決高下！在挑戰終極首領-天山童姥前，玩家將迎戰率先登場的三位首領：桑土公、烏老大及歐島主，三位首領將釋放各種技能為彼此增益，玩家及隊友們需慎選擊殺順序，制定作戰方案，才能擊倒三位首領。
擅長使用飛劍，並有「劍神」之稱的卓不凡是縹緲峰副本的第二位首領。玩家及隊友們需有完善的作戰策略，妥善分配各自站位，避免受到卓不凡在戰鬥過程中所施加的負面效果影響，遭到隊友誤傷。玩家也必須在短時間內將卓不凡擊倒，避免被他所釋放的大招限制，無法使用輕功戰鬥。
壓軸登場的是靈鷲宮宮主-天山童姥，一手奪命暗器“生死符”將限制玩家行動走位。當天山童姥血量低於半血時，也將啟動兩座機關雕像為其回血。此時，玩家要小心走位避開回血射線傷害，並且快速擊敗靈鷲護法阻止童姥回血。不僅如此，天山童姥還有繳械技能，被繳械的玩家短時間內將無法使用任何技能！挑戰壓軸終極首領的各位可要小心迎戰，躲避天山童姥的技能同時也要爭取時間將其擊敗。
「暗器系統」全新登場
玩家角色達到69級將開啟暗器系統，每款暗器都有一個主動技能搭配三個被動技能。隨著暗器品質提升，將可開啟被動技能格子，而被動技能則分為五個品質，可增加各屬性攻擊的自身能力。擁有暗器的加持，玩家得以輕鬆迎戰。
霸氣十足「白澤」新神獸 伴你闖蕩江湖！
白澤乃上古時代傳說中的神獸，霸氣的外表讓人見了不禁敬畏三分。白澤擁有恢復主人血量的技能，在對戰的緊要關頭，還能為主人移除負面效果，絕對是陪伴你闖蕩《天龍八部2》手遊的好夥伴！
立即登入遊戲送「不滅聖火禮包」，加碼送總價值超過30萬新台幣的豐富獎勵，所有登入玩家均有機會參與抽獎！
為歡慶全新職業明教熾熱來襲，營運團隊準備多項大禮送給玩家。即日起，玩家只需到活動網頁登入遊戲帳號，即可獲得「不滅聖火禮包」。不僅如此，營運團隊更加碼送出iPhone 13 Pro、電動麻將桌、Apple Watch Series 7及Airpods Pro等總價值超過30萬新台幣的實體大獎，所有完成登入的玩家均有機會參與抽獎。成功邀請朋友一同共襄盛舉的玩家，更可以獲得「絕學參悟手札」等多項虛寶獎勵。機會難得，玩家趕快邀請朋友們參加活動，一起把滿滿的大禮帶回家吧！
活動網頁：https://www.tianlong2m.com/event/2000202/2022091601/index.html
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