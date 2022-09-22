三年一度ICAO大會台灣未受邀 外交部：爭取到最後一刻
三年一度之「國際民航組織」（ICAO）第41屆大會訂於本（2022）年9月27日至10月7日在加拿大蒙特婁舉行。外交部今（22）日表示，很遺憾尚未收到邀請，重申政府堅定推案的決心與訴求，政府將努力爭取到最後一刻。
外交部今日與民航局共同舉辦「我國參與國際民航組織（ICAO）推案聯合記者會」，外交部主任秘書徐儷文表示，外交部持續與民航局密切溝通協調，爭取受邀出席本屆大會。民航局至今尚未收到邀請，但政府將持續不懈、積極爭取至最後一刻。外交部呼籲ICAO秉持專業中立，摒除政治因素，正視台灣務實參與ICAO的必要性。
徐儷文表示，政府今年將籌組「ICAO行動團」前往蒙特婁，向國際社會積極傳達我務實參與ICAO的訴求，並與友邦及理念相近國家代表團舉行雙邊會談，自技術層面與各國進行專業交流，凸顯台灣能對ICAO及全球飛航安全作出貢獻。
徐儷文強調，近期中國在台灣周邊海空域進行實彈軍演，蓄意升高對台灣軍事威脅，中方此一不負責任的挑釁舉措，影響國際航路交通，同時嚴重危及區域及全球飛航安全；更凸顯ICAO應納入台灣與全球每一個「飛航情報區」的民航主管機關共同維護國際飛航安全的必要性。
交通部民航局林局長國顯指出，本屆大會以「重新連結世界」（Reconnecting the world）為題，彰顯國際民航社群所有利益關係者協同合作之重要，及各界對疫後復甦之期待。「臺北飛航情報區」（Taipei Flight Information Region，簡稱Taipei FIR）是ICAO全球300多個飛航情報區不可或缺的一部分，臺灣克盡維護飛安職責，並盡力符合ICAO標準及建議措施。
外交部表示，今年推案除配合本屆大會主題發想標語「Reconnecting the world－Reconnecting Taiwan & ICAO」，並設計主視覺，訴求ICAO應接納台灣，以達到全球無縫天空的目標。外交部也製作推案短片「連接你我的天空」（Reconnection），強調台灣在各個飛航領域的傑出表現，並致力達到ICAO所制定的各項標準。
外交部指出，為增進國際民航社群對我國推動參與ICAO訴求及台灣在飛航領域成果的瞭解，並與我ICAO行動團進行專業交流，ICAO大會開議首週我將在蒙特婁舉辦周邊系列活動，包括召開國際記者會、舉辦專業研討會及外交酒會。駐加拿大代表處也將配合推案在蒙特婁推動在地文宣，積極向世界發聲。 外交部也感謝僑界自發性籌辦各項聲援活動，協助政府增進國際社會對我推案的關注。
外交部強調，誠摯感謝友邦及理念相近國家以多元方式展現支持，肯定台灣在全球民航社群所扮演的積極角色，並呼籲ICAO正視台灣2,300萬人參與ICAO的殷切期待與實際需要，接納台灣對全球飛安所作的貢獻與努力。