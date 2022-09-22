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吃香蕉划算！全聯1袋33元加贈50福利點　愛買限時1斤15元

▲量販業者推出本土香蕉促銷活動，愛買台灣香蕉每台斤特價15元。全聯即日起每袋33元，用小時達外送加贈50福利點。（圖／愛買提供）
▲量販業者推出本土香蕉促銷活動，愛買台灣香蕉每台斤特價15元。全聯即日起每袋33元，用小時達外送加贈50福利點。（圖／愛買提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-09-22 12:31:25

近期本土香蕉價格崩跌！為了支持本土蕉農，超市龍頭全聯、量販業者愛買紛紛祭出優惠積極推廣，確保產地收購價格維持農民收益。全聯即日起至9月30日推出指定袋裝香蕉一袋33元，9/29前用全聯「小時達」買旗山蕉還贈福利點數50點；愛買從9/23(五)至10/3(一)推出台灣香蕉1台斤特價15元促銷，與消費者一同多吃香蕉來支持辛苦的蕉農。

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▲全聯推出香蕉３大優惠。（圖／全聯提供）
▲全聯為了推廣香蕉推出三大活動促銷，指定袋裝香蕉一袋僅33元。（圖／全聯提供）
全聯表示，店內全年販售台灣本土香蕉，產地源自屏東、高雄旗山、南投，針對目前香蕉行情的狀況，已事先掌握產地現況，全力支持本土蕉農。並且皆收購符合全聯品質品規的香蕉，確保品質和產地收購價，同時維持農民收益和穩定品質。即日起至9/29用全聯小時達購買旗山蕉，贈福利點數50點，同時為了推廣香蕉加碼推出3大活動促銷。第一是9/22至9/30於全台門市推出指定袋裝香蕉一袋33元。第二是9/25至9/27推出裸賣香蕉1斤21元。第三是9/30至10/11履歷香蕉1公斤49元。邀請消費者一起吃水果挺農民。

而愛買量販店全台15家門市，將於明（23）日開始至10/3(一)止，推出限時11天的香蕉優惠活動，台灣香蕉1台斤特價15元，鼓勵民眾購買在地優質香蕉。

▲愛買香蕉優惠價格。（圖／品牌提供）
▲愛買香蕉優惠價格1台斤15元，鼓勵民眾購買在地優質香蕉。（圖／愛買提供）

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