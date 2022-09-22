吃香蕉划算！全聯1袋33元加贈50福利點 愛買限時1斤15元
近期本土香蕉價格崩跌！為了支持本土蕉農，超市龍頭全聯、量販業者愛買紛紛祭出優惠積極推廣，確保產地收購價格維持農民收益。全聯即日起至9月30日推出指定袋裝香蕉一袋33元，9/29前用全聯「小時達」買旗山蕉還贈福利點數50點；愛買從9/23(五)至10/3(一)推出台灣香蕉1台斤特價15元促銷，與消費者一同多吃香蕉來支持辛苦的蕉農。
全聯表示，店內全年販售台灣本土香蕉，產地源自屏東、高雄旗山、南投，針對目前香蕉行情的狀況，已事先掌握產地現況，全力支持本土蕉農。並且皆收購符合全聯品質品規的香蕉，確保品質和產地收購價，同時維持農民收益和穩定品質。即日起至9/29用全聯小時達購買旗山蕉，贈福利點數50點，同時為了推廣香蕉加碼推出3大活動促銷。第一是9/22至9/30於全台門市推出指定袋裝香蕉一袋33元。第二是9/25至9/27推出裸賣香蕉1斤21元。第三是9/30至10/11履歷香蕉1公斤49元。邀請消費者一起吃水果挺農民。
而愛買量販店全台15家門市，將於明（23）日開始至10/3(一)止，推出限時11天的香蕉優惠活動，台灣香蕉1台斤特價15元，鼓勵民眾購買在地優質香蕉。