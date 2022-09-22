E級辣妹錄影險溺斃「差10秒見上帝」　感謝金剛救命之恩

Up直播主賴芊予從平面模特兒出身，做過超跑車模、主持人、辦公室秘書、最後決定轉戰演藝圈發展，目前是各類談話性節目的常客，也斜槓花藝設計師，為多家知名餐廳、甜點店、SPA店及美容業設計室內花藝。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴芊予從平面模特兒出身。（圖／Up直播提供）

賴芊予擁有32E、23、33的好身材，平時努力運動維持體態，包括重訓、核心、瑜伽和皮拉提斯，週末也會到戶外踏青爬山。熱愛唱歌的她，曾在2018年發行過EP《芊言不予》、陸陸續續推出單曲，更熱心公益多次為社會弱勢族群及流浪動物獻唱公益歌曲，這10年來持續發揮愛心救助，粗估金額超過百萬以上。賴芊予期許每年都能發表新的音樂及影視作品，目前全新單曲《你知道就好》已上架，立下未來目標能站上台北小巨蛋演出。





▲賴芊予熱愛唱歌。（圖／Up直播提供）

在演藝圈闖蕩多年，賴芊予難忘小甜甜和金剛的救命之恩，當時錄製外景水上遊戲，過程中她不慎被打入游泳池溺水，她感激著：「甜甜姐是第一個發現我溺水的人，金剛哥是第一個把我從水中撈起來的人，當時感覺如果再晚個10秒，我就會見上帝了，雖然和這2位前輩都是第一次認識，但是他們對我的救命之恩我永遠記在心裡。」





面對熱情粉絲關注，賴芊予透露私訊常常收到示愛、想包養的邀約訊息，有些甚至是裸露性器官的照片，她選擇直接封鎖處理。目前單身的賴芊予，談及理想條件時笑說：「可以下廚會加分，因為我非常愛吃！」更直言男神林志穎是她的菜：「是我從小到大最喜歡的偶像，見過本人很多次，怎麼看都不會膩，真的是不老男神！」也祈求他能趕緊康復回到舞台上演出。



